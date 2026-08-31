Το MV SUN είναι το έκτο πλοίο που θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» και στο οποίο έχουν επιβιβαστεί δυνάμεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες.

Ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ επιβιβάστηκαν σε πετρελαιοφόρο που θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» στη Μεσόγειο, προκειμένου να ελέγξουν τη σημαία του, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Στο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου MV SUN, που θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία κατά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιβιβάστηκαν στις 30 Αυγούστου στη Μεσόγειο δυνάμεις της επιχείρησης EUNAVFOR MED "Irini" ("Ειρήνη") για έλεγχο της σημαίας του», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι παράνομες πωλήσεις πετρελαίου από πλοία του σκιώδους στόλου αποτελούν κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, και θα συνεχίσουμε να τις περιορίζουμε», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, το MV SUN είναι το έκτο πλοίο που θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» και στο οποίο έχουν επιβιβαστεί δυνάμεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες.

Οι ενέργειες κατά του «σκιώδους στόλου» θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ, οι οποίοι θα συναντηθούν την Τρίτη στην Ιρλανδία.

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