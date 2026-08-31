Ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα βρίσκονταν πίσω από τη διάδοση παραπληροφόρησης, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ακροδεξιά δίκτυα, τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις πως δίκτυα από Ρωσία και Ισραήλ διέδωσαν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας που προκάλεσε τον περασμένο μήνα τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή του Μαρόκου.

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα από το Μαρόκο μέσα στον μικρό ισπανικό θύλακα στις 30 και 31 Ιουλίου. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα.

Κόμματα της ισπανικής αντιπολίτευσης και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησαν το Ραμπάτ ότι επέτρεψε εσκεμμένα τις μαζικές διελεύσεις, κάτι που το το Μαρόκο αρνείται.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά δηλώσεις και εικασίες σχετικά με συμμετοχή των μαροκινών αρχών», δήλωσε ο Σάντσεθ μιλώντας σε ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι βίντεο και αναρτήσεις στο Instagram, το TikTok και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέδωσαν παραπλανητικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους οι μετανάστες που θα έφταναν στη Θέουτα μέσω θαλάσσης θα μπορούσαν να παραμείνουν στην Ισπανία. Οι πληροφορίες αυτές φέρεται να ενθάρρυναν χιλιάδες ανθρώπους να επιχειρήσουν τη διέλευση.

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«Συμμετοχή ακροδεξιών»

Ο Σάντσεθ δήλωσε πως έρευνα της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, της EEAS, έδειξε ότι ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα βρίσκονταν πίσω από τη διάδοση αυτής της παραπληροφόρησης, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ακροδεξιά δίκτυα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι δύο χώρες χρησιμοποίησαν την κρίση για να επικρίνουν τη Μαδρίτη επειδή δεν είναι ικανοποιημένες με τη θέση της στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που διαθέτει.

Αυξάνονται οι εντάσεις

Περίπου 5.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και αιτούντες άσυλο, παραμένουν στη Θέουτα μετά τη μαζική άφιξη του Ιουλίου. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις κατοίκων και περιστατικά επιθέσεων σε πρόχειρο καταυλισμό μεταναστών.

Την Κυριακή, η αστυνομία συνέλαβε τρεις Μαροκινούς, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν μπουκάλια με διαβρωτικά υγρά εναντίον περιπόλου του στρατού στη Θέουτα, μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές. Από την επίθεση δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε επίσης ότι η ισπανική κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ του θύλακα, επιπλέον των 180 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε τη περασμένη εβδομάδα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες ανάκαμψης.

Με πληροφορίες από Reuters