Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο μέταλλα είναι πως το ασήμι είναι βιομηχανικό προϊόν, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την τιμή του.

Τα τελευταία χρόνια η τιμή ασημιού τραβάει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επενδυτών. Οι λόγοι είναι πολλοί με σημαντικότερο τις έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζει. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι που κάνουν το ασήμι να ξεχωρίζει από τον χρυσό, ο οποίος παραμένει παραδοσιακά πιο σταθερός.

Αγορά ασημιού < Αγορά χρυσού

Ένας από τους βασικότερους λόγους που το ασήμι κινείται πιο έντονα από τον χρυσό είναι το μέγεθος της αγοράς τους. Η παγκόσμια αγορά ασημιού είναι πολύ μικρότερη σε αξία σε σύγκριση με την αντίστοιχη αγορά χρυσού. Με απλά λόγια, το σύνολο της αξίας του ασημιού παγκοσμίως είναι σαφώς μικρότερο από την αξία του χρυσού που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν αναφερόμαστε σε αποθέματα, διότι η ποσότητα του ασημιού είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από αυτήν του χρυσού. Το συνολικό κεφάλαιο όμως που διατίθεται για τις αγοραπωλησίες ασημιού παραμένει περιορισμένο σε σχέση με αυτό των αγοραπωλησιών χρυσού.

Σε μια μικρότερη αγορά, ακόμη και σχετικά μικρές μεταβολές στη ζήτηση ή την προσφορά είναι πιθανό να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες κινήσεις στην τιμή. Όταν λοιπόν αρκετός κόσμος αποφασίζει να αγοράσει ή να πουλήσει ασήμι, η επίδραση στην τιμή του είναι πολύ πιο έντονη.

Αυτό εξηγεί γιατί ο χρυσός παραμένει πιο σταθερός, ενώ το ασήμι παρουσιάζει απότομες ανόδους αλλά και εξίσου απότομες πτώσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επενδυτική και βιομηχανική ζήτηση

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Ο συνδυασμός της επενδυτικής και της βιομηχανικής ζήτησης του ασημιού δικαιολογεί επίσης τις έντονες διακυμάνσεις της τιμής του. Ο επενδυτικός ρόλος του ασημιού είναι παρόμοιος με αυτόν του χρυσού. Μικροί και μεγάλοι επενδυτές επιλέγουν να μετατρέψουν μέρος της περιουσίας τους σε κάποιο ή και στα δύο πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι, όπως και ο χρυσός, διατηρούν και συνήθως αυξάνουν την αξία τους με την πάροδο των χρόνων. Έτσι, όσοι κατέχουν ασημένια αντικείμενα τείνουν να τα πωλούν όταν η τιμή είναι υψηλή για να βγάλουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο κέρδος.

Επιπλέον όμως, το ασήμι χρησιμοποιείται ευρέως ως βασική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Το βρίσκουμε σε ηλεκτρονικά προϊόντα, σε φωτοβολταϊκά, σε ιατρικό εξοπλισμό και σε ένα σωρό ακόμη εφαρμογές.

Οι δύο αυτές διαφορετικές μορφές ζήτησης, επενδυτική και βιομηχανική, κάνουν την τιμή του ασημιού περισσότερο ευμετάβλητη από του χρυσού. Με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό;

Η βιομηχανική ζήτηση συνδέεται άμεσα με την πορεία της οικονομίας. Όταν η παραγωγή και η κατανάλωση αυξάνονται, αυξάνεται και η ανάγκη για ασήμι. Αντίθετα όταν η πορεία της οικονομίας χειροτερεύει, η ζήτηση αυτή περιορίζεται. Παράλληλα, η επενδυτική ζήτηση λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Συνήθως ο κόσμος τείνει να αγοράζει περισσότερο όταν υπάρχει οικονομική αστάθεια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η τιμή του ασημιού δέχεται πιέσεις από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Αυτός ο συνδυασμός είναι αρκετός για να εξηγήσει γιατί οι διακυμάνσεις στην τιμή του ασημιού είναι απότομες.

Ο δείκτης gold/silver ratio

Ένα εργαλείο που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ των δύο μετάλλων είναι ο δείκτης gold/silver ratio που δείχνει πόσες ουγγιές ασημιού χρειάζονται για να ισοδυναμήσουν με την αξία μίας ουγγιάς χρυσού. Πρόκειται για έναν απλό αριθμό που υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή χρυσού με την τιμή του ασημιού την ίδια χρονική στιγμή.

Ο δείκτης αυτός δεν είναι σταθερός. Μεταβάλλεται σύμφωνα με τις αλλαγές των τιμών του χρυσού και του ασημιού. Κατά καιρούς, έχει κινηθεί σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος τιμών. Κάποιες φορές μπορεί να πλησιάζει το 30 και άλλοτε να ξεπερνά το 80. Όταν ο δείκτης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, σημαίνει ότι το ασήμι είναι σχετικά φθηνό σε σύγκριση με τον χρυσό. Αντίθετα, όταν ο δείκτης πέφτει χαμηλά, το ασήμι θεωρείται σχετικά ακριβό σε σχέση με τον χρυσό.

Ο δείκτης gold/silver ratio δεν υποδεικνύει πότε ακριβώς πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει κανείς. Είναι όμως μια ένδειξη του πώς εξελίσσεται η σχέση ανάμεσα στην τιμή χρυσού και στην τιμή του ασημιού με την πάροδο του χρόνου.

Πότε θα επωφεληθείτε από την αγορά ασημιού

Όλα τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τεχνικά ή ακόμη και δυσνόητα, όμως στην πράξη σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Το ασήμι, ακριβώς επειδή έχει χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα από το χρυσό, αποτελεί μια πιο προσιτή επιλογή επένδυσης.

Δεν απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσει κανείς και μπορεί να ρευστοποιηθεί εύκολα στα εξειδικευμένα καταστήματα αγοράς χρυσού και ασημιού. Παράλληλα όμως, όπως είδαμε, αυτή η χαμηλή τιμή πολλές φορές συνοδεύεται από εντονότερες διακυμάνσεις.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη σταθερότητα, η χρυσή λίρα Αγγλίας παραμένει η πιο δημοφιλής μορφή επένδυσης. Το ασήμι, από την άλλη, ταιριάζει περισσότερο σε όσους θέλουν να κινηθούν έξω από τα συνηθισμένα και δεν φοβούνται τις εντονότερες αλλαγές της τιμής.

Ό,τι κι αν επιλέξετε, αυτό που αξίζει να θυμάστε είναι πως τα πολύτιμα μέταλλα αποφέρουν κέρδος μόνο όταν πωλούνται. Μη διστάσετε να ρωτήσετε ποια είναι η σημερινή αξία των ασημένιων ή χρυσών αντικειμένων σας. Οι υψηλές τιμές του τελευταίου διαστήματος δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες για ρευστοποίηση και άμεσα μετρητά στο χέρι.