Το δολάριο οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες, εξέλιξη που καθιστά τον χρυσό πιο ελκυστικό για επενδυτές που διακρατούν άλλα νομίσματα.

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν τα πολύτιμα και βιομηχανικά μέταλλα στις διεθνείς αγορές την Παρασκευή, με τον χρυσό να συνεχίζει την ανοδική του πορεία και να ενισχύεται κατά 1,56%, φτάνοντας στα 4.190,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει το ασήμι, το οποίο ενισχύεται κατά 2,68% και διαμορφώνεται στα 62,70 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,636 δολαρίων. Σημαντικά κέρδη καταγράφει επίσης η πλατίνα, η οποία ενισχύεται κατά 2,34% και διαμορφώνεται στα 1.666,20 δολάρια ανά ουγγιά, με ημερήσια άνοδο 38,10 δολαρίων.

Παράλληλα, το παλλάδιο κινείται επίσης ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 0,98% και φτάνοντας στα 1.285 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας αύξηση 12,50 δολαρίων.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός καταγράφει κέρδη 2,3%, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ μετριάζουν τις ανησυχίες για διατήρηση των υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μη αγροτικά μισθολόγια αυξάνονται κατά μόλις 57.000 θέσεις εργασίας τον προηγούμενο μήνα, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για αύξηση κατά 110.000 θέσεις.

Παράλληλα, το δολάριο οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες, εξέλιξη που καθιστά τον χρυσό πιο ελκυστικό για επενδυτές που διακρατούν άλλα νομίσματα.

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Οι αγορές αναθεωρούν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed τόσο για το υπόλοιπο του έτους όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2027, κυρίως λόγω των αδύναμων στοιχείων της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Μετά τα τελευταία στοιχεία, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 54% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, έναντι 66% πριν από τη δημοσίευση των δεδομένων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Ωστόσο, δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει νέες πιέσεις στον χρυσό αργότερα μέσα στο έτος, με τις τιμές να ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και προς τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Την ίδια ώρα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council) αναφέρει ότι οι κεντρικές τράπεζες επέστρεψαν σε αγορές χρυσού τον Μάιο, με τα επίσημα αποθέματα να αυξάνονται κατά καθαρά 41 τόνους μέσα στον μήνα.