Ο χρυσός, αν και θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο και αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τείνει να χάνει μέρος της ελκυστικότητάς του σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καταγράφοντας κέρδη για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου και οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύεται κατά 1,3%, φτάνοντας τα 4.127,04 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι ενισχύεται κατά 1,9% στα 60,64 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημειώνει άνοδο 1,4% στα 1.758,35 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου, ενώ το παλλάδιο καταγράφει κέρδη 0,9%, στα 1.365,62 δολάρια ανά ουγγιά, επεκτείνοντας την ανοδική του πορεία για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

Το αμερικανικό δολάριο παρέμεινε υπό πίεση, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα που αποτιμώνται σε δολάρια πιο ελκυστικά για επενδυτές που διακρατούν άλλα νομίσματα. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν μετά τις έντονες απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, εξέλιξη που περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και μειώνει τις προσδοκίες για πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σημειώνουν πρόοδο. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

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Η σχέση μεταξύ χρυσού και πετρελαίου εξακολουθεί να είναι ισχυρή, καθώς οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν σημαντικά τον παγκόσμιο πληθωρισμό και μια σαφής πορεία αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω τις τιμές του χρυσού.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 59% για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου, έναντι 67% που εκτιμούσαν μία ημέρα νωρίτερα. Ο χρυσός, αν και θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο και αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τείνει να χάνει μέρος της ελκυστικότητάς του σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, που δημοσιεύονται αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς και την έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας του Ιουλίου, η οποία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.