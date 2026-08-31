«Μου έλεγε: "Μην με αφήσεις". Και δεν άφησα την κόρη μου. Σας ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε κλαίγοντας η Αϊτέν Μπίτσερ.

Η Αϊτέν Μπίτσερ ένιωσε τη 12χρονη κόρη της να γλιστρά μέσα από τα χέρια της και να χάνεται, όταν το επιβατηγό πλοίο Filo Jet στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε την Κυριακή ανοιχτά των βόρειων ακτών της Κύπρου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.

Η κόρη της, Μιράι, και ο 6χρονος γιος της, Μεχμέτ, είναι μεταξύ των ανθρώπων που αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες σε θαλάσσια περιοχή με βάθος άνω των 500 μέτρων.

«Σας ορκίζομαι, δεν την άφησα»

«Μου έλεγε: "Μην με αφήσεις". Και δεν άφησα την κόρη μου. Σας ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε κλαίγοντας η Αϊτέν Μπίτσερ.

Μια βαλίτσα έπεσε πάνω στο κορίτσι, με αποτέλεσμα να φύγει από την αγκαλιά της μητέρας του. Η Αϊτέν κατάφερε να πιάσει το πόδι της κόρης της, όμως τα παπούτσια της, καλυμμένα με λάδι από τη μηχανή του αναποδογυρισμένου πλοίου, γλίστρησαν μέσα από τα χέρια της.

Το πλοίο, με 267 επιβαίνοντες, άρχισε να παίρνει νερά και ανατράπηκε λίγο έξω από το λιμάνι της Κερύνειας. Επιζώντες παρέμειναν γαντζωμένοι πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος, προτού διασωθούν από διερχόμενα πλοία και τις λιμενικές αρχές.

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Σήμερα Δευτέρα, συντρίμμια βρίσκονται διάσπαρτα στην επιφάνεια της θάλασσας, μεταξύ των οποίων μια μαύρη βαλίτσα...

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Η αγωνία των οικογενειών

Εξω από το λιμάνι της Κερύνειας, συγγενείς των αγνοουμένων περίμεναν σιωπηλοί και με δάκρυα στα μάτια, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν στα κινητά τους τις τελευταίες πληροφορίες.

Δεν είναι σαφές αν υπήρχαν άνθρωποι παγιδευμένοι στο πλοίο, το οποίο πλέον βρίσκεται στον βυθό. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ότι, τη στιγμή της ανατροπής, άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί.

«Χάσαμε τα παιδιά μας»

Ο σύζυγος της Αϊτέν, Χαϊρί, δήλωσε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Χάσαμε τα παιδιά μας. Προσπαθήσαμε πολύ, αλλά δεν μπορέσαμε να τα σώσουμε. Δύο από τα παιδιά μου χάθηκαν. Ένας από τους τρεις γιους μου είναι ζωντανός. Δύο από τα παιδιά μου χάθηκαν», είπε...

Τούρκοι δύτες συμμετείχαν στις έρευνες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι αρχές έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων, κάνοντας λόγο για 18 ή 19 ανθρώπους.

Το πλοίο αντιμετώπισε προβλήματα λίγο μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια με προορισμό το τουρκικό λιμάνι Τάσουτζου, στην επαρχία Μερσίνη, σε ένα από τα καθημερινά θαλάσσια δρομολόγια μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας.

Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα έχουν τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση.

Περιμένοντας...

Καθισμένη έξω από το λιμάνι της Κερύνειας, με τα μάτια πρησμένα από το κλάμα, η Αϊτέν περιμένει ακόμη νέα για τα δύο παιδιά της.

«Ήταν σαν λάδι. Υπήρχε πετρέλαιο, τα πόδια μας γλιστρούσαν. Παντού ήταν γλιστερά. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε από τα χέρια μου. Ο Μεχμέτ Ασάφ κρατήθηκε από τον πατέρα του εδώ», είπε δείχνοντας τον γιακά της μπλούζας της. «Έλεγε: "Μπαμπά"».

Με πληροφορίες από Reuters