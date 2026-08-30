Στο μεταξύ, 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Δραματικές διαστάσεις παίρνει το ναυάγιο του επιβατηγού καταμαράν «Express» ανοικτά της Κερύνειας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους οκτώ, ενώ 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον καπετάνιο και επτά μέλη του πληρώματος να έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Το πλοίο της Filo Denizcilik, γνωστής και ως Filo Jet, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό το Τασουτζού της Μερσίνας, όταν λίγο μετά την αναχώρησή του άρχισε να παρουσιάζει εισροή υδάτων.

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Στο καταμαράν επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις, οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση 17 αγνοουμένων.

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Μάλιστα, στα χέρια των αρχών είναι ο καπετάνιος και άλλοι 7 (μέλη του πληρώματος).

Στα 514 μέτρα το ναυάγιο

Η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες, καθώς το πλοίο έχει καταλήξει στον πυθμένα σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Ο Ερχάν Αρικλί ανέφερε ότι αναμένονται εξειδικευμένα μέσα και δύτες από την Τουρκία προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες σε τόσο μεγάλο βάθος.

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Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η ταχύτατη εισροή νερού. Σύμφωνα με τον Αρικλί, το καταμαράν είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο περίπου δύο μήνες πριν από το δυστύχημα, ενώ κρίσιμη θεωρείται η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων του πλοίου, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σοβαρές καταγγελίες από επιζώντες

Την ίδια ώρα, επιβάτες που κατάφεραν να σωθούν προχωρούν σε σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν πριν από την ανατροπή.

Όπως υποστηρίζουν, είχαν προειδοποιήσει μέλη του πληρώματος ότι νερό έμπαινε στην καμπίνα και είχαν ζητήσει να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, όμως, αρχικά έλαβαν καθησυχαστικές απαντήσεις ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας.

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Οι επιβάτες κάνουν επίσης, λόγο για προβλήματα στην ενημέρωση των επιβατών και καταγγέλλουν ότι, όταν η κατάσταση έγινε πλέον ανεξέλεγκτη, επικράτησε χάος. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν πλέον μέρος των στοιχείων που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Βίντεο από το εσωτερικό του καταμαράν αποτυπώνουν τον πανικό των τελευταίων λεπτών, με επιβάτες να φορούν σωσίβια και να προσπαθούν να απομακρυνθούν καθώς το νερό κατακλύζει το σκάφος.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο ναυάγιο παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Συλλυπητήρια Ερντογάν

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου του επιβατηγού πλοίου ανοικτά της Κερύνειας και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Κατά την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης και παράδοσης των σημαιών στις Σχολές Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην τραγωδία και ενημέρωσε για τον μέχρι στιγμής απολογισμό της επιχείρησης, σημειώνοντας πως ξεκίνησαν άμεσα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και ττόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονται.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι έρευνες θα έχουν θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τουρκική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την επιχείρηση και έχει θέσει στη διάθεσή της όλες τις κρατικές δυνάμεις.

«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας. Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί».

Πηγή philenews.com