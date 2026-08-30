Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε όταν επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ανοικτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το SigmaLive, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 279 άνθρωποι.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σωστικών σκαφών, της λεγόμενης Ακτοφυλακής και ιδιωτικών σκαφών που έσπευσαν να συνδράμουν.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός ή η κατάσταση της υγείας τους. Ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή των διασωθέντων.

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