Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφηκε στη Λευκωσία, ενώ ανάμεσα στις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής ξεχωρίζει η διάσωση ενός παιδιού που εγκλωβίστηκε σε βεράντα τέταρτου ορόφου.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Κύπρο εξαιτίας των σφοδρών καιρικών φαινομένων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται συνολικά 357 κλήσεις για βοήθεια και να προχωρά ακόμη και σε ανάκληση προσωπικού.

Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφηκε στη Λευκωσία, ενώ ανάμεσα στις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής ξεχωρίζει η διάσωση ενός παιδιού που εγκλωβίστηκε σε βεράντα τέταρτου ορόφου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) είχε δεχθεί 357 κλήσεις σε παγκύπρια βάση, όλες σχετικές με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Από αυτές, οι 332 προέρχονταν από την επαρχία Λευκωσίας και μόλις 25 από τις υπόλοιπες επαρχίες, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση με την οποία χτύπησε η κακοκαιρία την πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές.

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Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Δομέτιο, όπου ένα παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα στη βεράντα διαμερίσματος του 4ου ορόφου. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το παιδί. Ευτυχώς, όπως γνωστοποίησε ο Ανδρέας Κεττής, δεν τραυματίστηκε.

Οι κλήσεις προς την Πυροσβεστική αφορούσαν, μεταξύ άλλων, διασώσεις ανθρώπων, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, πρόληψη πυρκαγιών και ατυχημάτων, απομάκρυνση αντικειμένων και επιχειρήσεις για την προστασία περιουσιών. Πολλά περιστατικά έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ άλλα έχουν ταξινομηθεί με βάση τον βαθμό προτεραιότητας.

Λόγω του τεράστιου αριθμού συμβάντων, η Πυροσβεστική κινητοποίησε μεγάλο αριθμό συνεργείων και προχώρησε σε ανάκληση προσωπικού. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν τοπικές Αρχές, ΕΟΑ, Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, ΑΗΚ και οργανωμένες εθελοντικές ομάδες.

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Νεκρός ένας Ελληνοκύπριος

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία είχε τραγική κατάληξη στο Κάβο Γκρέκο. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο άνθρωποι νοσηλεύονται μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε στις 14:30 το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ», καθώς άνθρωποι επέβαιναν σε τρία σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο στην περιοχή Αγίων Αναργύρων.

Δύο από τα τρία σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά την προσάραξή τους στα βράχια. Ο Ελληνοκύπριος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.