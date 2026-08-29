Πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο.

Περισσότεροι από 20.000 Νορβηγοί συγκεντρώθηκαν στα Ανάκτορα του Όσλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο.

Βουνά από λουλούδια έχουν πλέον σχηματιστεί έξω από το παρεκκλήσι των Ανακτόρων, αποτυπώνοντας το μέγεθος της συγκίνησης για έναν μονάρχη που θεωρήθηκε ενωτική προσωπικότητα και παρέμεινε ιδιαίτερα αγαπητός μέχρι το τέλος της ζωής του.

Χιλιάδες πολίτες πέρασαν από το σημείο για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα μήνυμα ή απλώς να σταθούν για λίγα λεπτά στη μνήμη του. Η Νορβηγία βρίσκεται σε εθνικό πένθος για τον θάνατο του μακροβιότερου μονάρχη της Ευρώπης, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής στους δρόμους της πρωτεύουσας.

«Όλοι είναι λυπημένοι και ο βασιλιάς ήταν ένας άνθρωπος που όλοι σέβονταν. Ένας καλός άνθρωπος, οπότε νομίζω ότι όλοι αισθάνονται λίγο στεναχωρημένοι σήμερα», ανέφερε η 35χρονη Άν Λόμπε.

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Το πρώτο διάγγελμα του νέου βασιλιά

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄ απηύθυνε το πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του στον πατέρα του.

«Πενθούμε, αλλά ταυτόχρονα, το γεγονός ότι βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να μοιράζονται τον πόνο μας, μας δίνει παρηγοριά και δύναμη», δήλωσε ο 53χρονος μονάρχης, αναφερόμενος στις εικόνες των χιλιάδων πολιτών που προσήλθαν για να τιμήσουν τον Χάραλντ.

Η πιο προσωπική στιγμή ήρθε όταν ο Χάακον αποχαιρέτησε τον πατέρα του όχι ως βασιλιά, αλλά ως μέλος της οικογένειάς του. «Σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο καλός μπαμπάς για εμένα και τη Μάρθα», είπε, αναφερόμενος στην αδελφή του, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ.

Τον περιέγραψε ως «ζεστό και αστείο παππού», στοργικό σύζυγο και άνθρωπο που στήριζε ολόκληρη την οικογένεια. «Θα μου λείψει το γέλιο του, ο ζεστός, εγκάρδιος τρόπος που προσέγγιζε ανθρώπους και καταστάσεις», πρόσθεσε.

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Οι Νορβηγοί που παρακολούθησαν την ομιλία έξω από τα Ανάκτορα εμφανίστηκαν συγκινημένοι αλλά και αισιόδοξοι για τη νέα εποχή. Η 45χρονη νοσοκόμα Κάρι Λίνγκεσταντ δήλωσε ότι αισθανόταν «χαρούμενη και λυπημένη ταυτόχρονα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα απέκτησε έναν καλό νέο βασιλιά.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Χάραλντ συνεχίζονται σε ολόκληρη τη Νορβηγία. Την Κυριακή οι εκκλησίες της χώρας θα τελέσουν επιμνημόσυνες λειτουργίες, ενώ η βασιλική οικογένεια θα παραστεί στη λειτουργία στο Άσκερ, νότια του Όσλο.

Για τον Χάακον Η΄ αρχίζει πλέον μια νέα εποχή. Ο ίδιος, ωστόσο, έδειξε ότι σκοπεύει να διατηρήσει ζωντανή την παρακαταθήκη του πατέρα του, υιοθετώντας το ίδιο βασιλικό σύνθημα: «Όλα για τη Νορβηγία».