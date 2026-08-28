Σε εθνικό πένθος βρίσκεται η Νορβηγία, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι την κηδεία του εκλίποντος βασιλιά Χάραλντ.

Χιλιάδες Νορβηγοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (28/08) στους δρόμους του Όσλο και στο Παλάτι προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄ μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Το απόγευμα η σορός του βασιλιά μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσι του Εθνικού Νοσοκομείο του Όσλο προς τα Ανάκτορα μέσα από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 13.000 άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία μπροστά από το Παλάτι, ενώ πολλοί άλλοι ήταν κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η πομπή.

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Η πομπή ξεκίνησε από το παρεκκλήσι του Εθνικού Νοσοκομείου και κινήθηκε μέσω των οδών Klaus Torgårds vei και Ring 3, συνεχίζοντας προς Sognsveien, Ring 2/Kirkeveien, Bogstadveien και Hegdehaugsveien, για να καταλήξει μέσω της Parkveien στα Ανάκτορα.

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Νωρίτερα πολίτες είχαν αφήσει λουλούδια, σημαίες και κεριά έξω από τα Ανάκτορα, ενώ στις 12 το μεσημέρι οι Ένοπλες Δυνάμεις τίμησαν τον εκλιπόντα μονάρχη με 21 κανονιοβολισμούς από το φρούριο Άκερσους.

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Ο Χάραλντ πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο στις 06:35 (τοπική ώρα), όπου νοσηλευόταν από την προηγούμενη εβδομάδα λόγω σπάνιας αιματολογικήςπάθησης. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς βασιλείας του είχε αποκτήσει τη φήμη ενός προσιτού και σύγχρονου μονάρχη, με ιδιαίτερη απήχηση στην κοινωνία. Ήταν μάλιστα ο μακροβιότερος Ευρωπαίος μονάρχης μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

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Νέα εποχή για τη νορβηγική μοναρχία

Μετά τον θάνατό του, στον θρόνο ανέβηκε ο γιος του, βασιλιάς Χάακον, ο οποίος συναντήθηκε την Παρασκευή με την κυβέρνηση και ανακοίνωσε ότι υιοθετεί ως βασιλικό μότο το «Όλα για τη Νορβηγία».

Ο νέος μονάρχης αναμένεται να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου την Τρίτη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τελετή καθαγιασμού, καθώς η Νορβηγία δεν πραγματοποιεί πλέον παραδοσιακές στέψεις.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η 22χρονη κόρη του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία είναι πλέον διάδοχος του θρόνου.

Η Νορβηγία θα παραμείνει σε εθνικό πένθος έως την κηδεία του Χάραλντ, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ έχουν ζητηθεί αναβολές μη επαγγελματικών κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε χαρακτήρισε τη χώρα «ενωμένη στη θλίψη και την ευγνωμοσύνη», ενώ πολίτες μιλούν για έναν βασιλιά που τους έκανε να αισθάνονται ότι ανήκουν στη χώρα.

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Η διαδοχή πραγματοποιείται, πάντως, σε μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, η οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά προβλημάτων και σκανδάλων τους τελευταίους μήνες.