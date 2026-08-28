Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας Annie Ernaux, ο Roger Waters των Pink Floyed και οι σκηνοθέτες Isabel Coixet και Matteo Garrone είναι μεταξύ των δημιουργών που συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή καλώντας το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας να «αναλάβει συγκεκριμένη δράση υπέρ της Παλαιστίνη».

Η ανοιχτή επιστολή αποτελεί πρωτοβουλία της συλλογικότητας Venice4Palestine που και πέρυσι είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση αν και με πιο συγκεκριμένα αιτήματα, όπως η παρότρυνση προς τους διοργανωτές της εκδήλωσης να αποσύρουν τις προσκλήσεις προς τον Gerard Butler και την Gal Gadot λόγω της προηγούμενης υποστήριξής τους προς το Ισραήλ.

Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής Venice4Palestine είναι επισης οι Nan Goldin, Paul Laverty, Teona Strugar Mitevska, Saleh Bakri και Céline Sciamma, καθώς και οι Ιταλοί Anna Foglietta, Fabrizio Gifuni, Greta Scarano, Jasmine Trinca και Luigi Lo Cascio.

Τι αναφέρει η ανοιχτή επιστολή

«Έναν χρόνο μετά το πρώτο αίτημα, η Venice4Palestine καλεί ξανά τη Μπιενάλε της Βενετίας – τη μητρική διοργανώτρια του φεστιβάλ – το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας του σινεμά, στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την στήριξη της Παλαιστίνης» αναφέρει η επιστολή.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βενετίας δεν έχει σχολιάσει ακόμα σχετικά.

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Στην επιστολή της η Venice4Palestine ζητά επίσης να κυματίζει η παλαιστινιακή σημαία καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, για να υπογραμμιστεί η παρουσία στην επίσημη επιλογή της εκδήλωσης δύο παλαιστινιακών ταινιών: της ταινίας «Citizen Osama» του Ahmed Hassouna, η οποία απεικονίζει έναν φωτογράφο να προσπαθεί να συνδυάσει τους ρόλους του ως πατέρας και δημοσιογράφος, ενώ παράλληλα απαθανατίζει την πραγματικότητα του πολέμου στη Γάζα, και της ταινίας «Conversation with the Sea» του Muayad Alayan, η οποία αφορά έναν 60χρονο Παλαιστίνιο άνδρα, τον Kamal, ο οποίος μπλέκεται σε ένα προκατειλημμένο πλέγμα ισραηλινής γραφειοκρατίας.

Το φεστιβάλ της Βενετίας δεν δίστασε ποτέ να αντιμετωπίσει πολιτικές αντιπαραθέσεις ή ταινίες που παρουσιάζουν την άσχημη κατάσταση των Παλαιστινίων στην οθόνη.

Η ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του 2025, της Kaouther Ben Hania, που διαδραματίζεται στη Γάζα, κέρδισε το Αργυρό Λέοντα πέρυσι, μετά από ένα χειροκρότημα 22 λεπτών κατά την προβολή του στην αίθουσα. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο σε διάρκεια χειροκρότημα στο φεστιβάλ.

Το «NAZA», ένα νέο ντοκιμαντέρ από τους σκηνοθέτες του «No Other Land», Yuval Abraham και Rachel Szor, προστέθηκε τη Δευτέρα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Βενετίας. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να προκαλέσει πολιτική ένταση. Το «NAZA» γυρίστηκε τη νύχτα στις στέγες του Τελ Αβίβ και δείχνει «λεπτομερώς τα συστήματα πίσω από τις σχεδιασμένες μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της παραγωγής.

Η συλλογικότητα ανακοίνωσε επίσης την συζήτηση με θέμα «Και όμως η Γάζα συνεχίζει να καίγεται - Ποιο είναι το νόημα να βλέπουμε αν δεν ενεργούμε;», η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ξεχωριστού τμήματος Giornate degli Autori του φεστιβάλ, στις Venice Days.

Η συζήτηση στις 8 Σεπτεμβρίου θα συγκεντρώσει ειδικούς διεθνούς δικαίου, καθώς και εκπροσώπους της ομάδας του στολίσκου Flotilla, η οποία προσπάθησε να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα δια θαλάσσης.

Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες του Variety