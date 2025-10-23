Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω, ενώ η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με τους στίχους από την Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη στη μνήμη του εμβληματικού Έλληνα τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου, τους οποίους διάβασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης:

Η οθόνη βουλιάζει σαλεύει το πλήθος

Εικόνες ξεχύνονται με μιας

Που πας παλικάρι ωραίο σαν μύθος

Κι ολόισια στο θάνατο κολυμπάς

Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης

Μεγάφωνα και ασύρματοι από παντού

Γλυκά σε νανουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις

Ψηλά στους βασιλιάδες τ' ουρανού

Που πας παλικάρι πομπές ξεκινούνε

Κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό

Ουρλιάζουν τα πλήθη καμπάνες ηχούνε

Κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό

Ποιος στ' αλήθεια είμαι εγώ και που πάω

Με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό

Οι προβολείς με στραβώνουν και πάω

Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 σε φυσικούς χώρους και online.

Στο 66ο ΦΚΘ θα προβληθούν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Παράλληλα, παρακολουθούμε 86 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Το Φεστιβάλ συμμετέχει στη Γιορτή του Σινεμά, και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές της ημέρας θα ανέρχεται στα 2 ευρώ.

Μεγάλα Ονόματα στη Θεσσαλονίκη - Συναρπαστικά Masterclasses

Στη Θεσσαλονίκη θα υποδεχτούμε σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά, οι οποίες θα δώσουν συναρπαστικά masterclasses, ανοιχτά για το κοινό:

⦁ Την τολμηρή και πολυβραβευμένη σταρ του παγκόσμιου σινεμά και θεάτρου Ιζαμπέλ Ιπέρ. Το Φεστιβάλ θα πλαισιώσει τη Γαλλίδα σταρ με την προβολή 15 ταινιών από τη λαμπρή καριέρα της.

⦁ Τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, στον οποίον το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο.

⦁ Τον διάσημο διευθυντή φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερό συνεργάτη του Τζιμ Τζάρμους και του Ντέιβιντ Λιντς.

⦁ Τον επιτυχημένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Σαβέριο Κοστάντσο.

⦁ Τις διακεκριμένες casting directors Λουσίντα Σάισον, Τάνια Γκρούνβαλντ και Ίνγκβιλ Κόλσετ Χόγκα, τον Ντάβιντ Τσίτσλσπεργκερ, επικεφαλής της πλατφόρμας Filmmakers Europe, την καταξιωμένη ενδυματολόγο Κάθριν Τζορτζ, τον σεναριογράφο και λογοτέχνη Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθώς και τους stuntmen Σωτήρη Κρανιώτη και Κρις Ραντάνοφ.

Στη Θεσσαλονίκη θα υποδεχτούμε επίσης τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς.

Aφίσα και Spots

Τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπογράφει ο αγαπημένος Έλληνας εικαστικός Στέφανος Ρόκος, ο οποίος δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη φετινή διοργάνωση.

Ταυτόχρονα, τα έργα ενέπνευσαν τα σποτ του 66ου Φεστιβάλ, δύο μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου Αμερικανού μουσικού Jim Sclavunos, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως οι Νικ Κέιβ, Grinderman, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks (με τη Λίντια Λιντς) και The Cramps μεταξύ άλλων, καθώς και μόνιμο μέλος των Bad Seeds από το 1994.

Δείτε τα σποτ του Φεστιβάλ:

Αβοκάντο



{https://youtu.be/a1WXc7_IrjM?si=pwdIoi57O0DoaPaw}

Τηλέφωνο



{https://youtu.be/M38DLdtpcSY?si=VfalOfnAMyA3FMWM}

Tαινία Έναρξης - Ταινία Λήξης



⦁ Το Φεστιβάλ θα ανοίξει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου με την ταινία Father Mother Sister Brother του σπουδαίου Αμερικανού δημιουργού Τζιμ Τζάρμους, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο πρόσφατο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Ίντια Μουρ, που συμμετέχει στο πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας και είχε βρεθεί το 2019 στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.



⦁ Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας KOTA του Γκιόργκι Πάλφι, μια αναπάντεχη ελληνική συμπαραγωγή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Μεγάλο Αφιέρωμα «Plot Twist, Beyonda the Sixth Sense»



Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιεί αφιέρωμα στο Plot Twist, προσεγγίζοντας το πολύτιμο αυτό αφηγηματικό εργαλείο με μια ανατρεπτική ματιά.

Στο αφιέρωμα με τίτλο Plot Twist, Beyond the Sixth Sense προσπερνάμε τις προφανείς και διάσημες κινηματογραφικές ανατροπές, προβάλλοντας σπάνιες και λιγότερο προβεβλημένες ταινίες. Την επιλογή των ταινιών ανέλαβε ως guest curator η Μύριαμ Μπεν Σαλά, επιμελήτρια τέχνης και διευθύντρια του The Renaissance Society στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, η οποία θα επιμεληθεί το περίπτερο της Γαλλίας στην επόμενη Μπιενάλε της Βενετίας, τον Μάιο του 2026.

Στο αφιέρωμα θα προβληθούν 14 σπάνιες και λιγότερο προβεβλημένες ταινίες που έχουν γυριστεί από το 1976 έως το 2025, ενώ το αφιέρωμα συνοδεύεται από μια ειδική δίγλωσση έκδοση, με κείμενα και αναλύσεις από θεωρητικούς του σινεμά, κοινωνιολόγους και δημοσιογράφους.



Έκθεση



Στο πλαίσιο του αφιερώματος Plot Twist παρουσιάζεται επίσης η έκθεση με τίτλο «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/Plot Twist (the science fiction change)», η οποία θα παρουσιαστεί έως τις 16 Νοεμβρίου και αποτελεί την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, ενώ θα συνοδευτούν από ένα μεγάλο πάρτι στα περίπτερα 2 & 3 της ΔΕΘ.

Αφιέρωμα και Χρυσός Αλέξανδρος στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο



Το 66ο ΦΚΘ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το Φεστιβάλ θα διοργανώσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του, τέσσερις σπάνιες και άγνωστες στο ευρύ κοινό μικρού μήκους ταινίες του, καθώς και η ταινία Μαύρο + Άσπρο των Θανάση Ρεντζή και Νίκου Ζερβού, με τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε ένα masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης του.

Τέλος, η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Τιμητική εκδήλωση σε ηθοποιούς της δεκαετίας του '60



Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film, θα τιμήσει φέτος εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε ορισμένες από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960.

Οι σπουδαίοι αυτοί ηθοποιοί θα βραβευτούν για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης.

Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ ετοιμάζει ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα όπου πολλοί από τους αγαπημένους ηθοποιούς θα μοιραστούν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και πρόσωπα.

Αφιέρωμα Fragilities



Ένα βαθιά πολιτικό αφιέρωμα για τους περιορισμούς που οριοθετούν την ευάλωτη ανθρώπινη φύση πραγματοποιεί το 66ο ΦΚΘ. Το αφιέρωμα με τίτλο Fragilities / Ευθραυστότητες εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης και διευρυμένης ενότητας Survey Expanded του τμήματος Meet the Neighbors+, που περιλαμβάνει ταινίες από την ευρύτερη γειτονιά μας.

Στο αφιέρωμα Fragilities θα προβληθούν συνολικά 11 ταινίες, οι οποίες ανατρέπουν τους κανόνες της κυριαρχίας και ανατέμνουν καυτά ζητήματα της εποχής μας, όπως ο πόλεμος, ο εκτοπισμός από την πατρογονική γη, η διαβίωση σε συνθήκες κατοχής, η λογοκρισία και οι παρεμβάσεις απολυταρχικών συστημάτων.

Αφιέρωμα στους Ελέν Κατέ και Μπρουνό Φορζανί

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα από τα πιο τολμηρά και ιδιαίτερα σκηνοθετικά δίδυμα της Ευρώπης, την Ελέν Κατέ και τον Μπρουνό Φορζανί, μέσα από ένα αφιέρωμα στο πολυσχιδές και αντισυμβατικό έργο τους.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το σύνολο της φιλμογραφίας τους, από τις πρώτες πειραματικές μικρού μήκους μέχρι την πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία τους, και να γνωρίσει από κοντά τους δύο δημιουργούς που θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Spotlight στον Μαρσέλ Πανιόλ

Μία από τις πιο εξέχουσες και πολυσχιδείς προσωπικότητες του γαλλικού πολιτισμού του 20ού αιώνα συστήνει στο κοινό το spotlight που φιλοξενεί το 66ο ΦΚΘ. Κινηματογραφικός σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και (κατά βάση αυτοβιογραφικός) μυθιστοριογράφος, με εξίσου μεγάλη αναγνώριση και καταξίωση και στους τρεις τομείς της καλλιτεχνικής διαδρομής του, ο Μαρσέλ Πανιόλ υπήρξε η απόλυτη ενσάρκωση της έννοιας του auteur.

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Υποδεχόμαστε στο 66ο ΦΚΘ 32 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.



- 29 ταινίες σε πρώτη προβολή, στην «Επίσημη πρώτη» και στο «Ξεπερνώντας τα σύνορα».

- Ειδική προβολή από το Φεστιβάλ της πρωτότυπης κινηματογραφικής σκυταλοδρομίας, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, με τίτλο Ηλέκτρα7. Τη σκηνοθεσία της ανέλαβαν επτά διακεκριμένοι δημιουργοί: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Ελίνα Ψύκου. Η ταινία Ηλέκτρα7 είναι μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ.

- Τις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

- Οι ελληνικές ταινίες διεκδικούν μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία.

Series Special Screenings

Για άλλη μια χρονιά το Φεστιβάλ φιλοξενεί προβολές σειρών ως μέρος του επίσημου προγράμματος, αναδεικνύοντας νέες διεθνείς και περιφερειακές παραγωγές. Στο φετινό τμήμα Series Special Screenings θα προβληθούν επεισόδια από επτά σειρές, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές:

⦁ Η σειρά Ριφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV.

⦁ Η σειρά Αύριο του Γιώργου Γκικαπέππα, μια παραγωγή της ΕΡΤ και του ERTFLIX.GR

Διεθνές Πρόγραμμα

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.



*Συνολικά 12 ταινίες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν: τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο - Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TELEKOM, Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας, Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.



*Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ βλέπουμε 12 ταινίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος», βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο - Βραβείο Σκηνοθεσίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.



*Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward αποτελείται από 12 ταινίες, μεταξύ των οποίων και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, και τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.



*Το Βραβείο Mermaid συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ.



*Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive υποδέχεται 8 ταινίες, οι οποίες διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Εκτός συναγωνισμού θα φιλοξενηθεί η εγκατάσταση Drinking Brecht της πολυμεσικής καλλιτέχνιδας Sister Sylvester.



*Ανακαλύπτουμε τον πιο δυναμικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο στους Ανοιχτούς Ορίζοντες.



*Συναντάμε τους αγαπημένους μας δημιουργούς στις Ειδικές Προβολές.



*Το πολυαγαπημένο τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ’Round Midnight ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και αποκτά το «μόνιμο» στέκι του, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, δίνοντας μεταμεσονύκτια ραντεβού με το κοινό.



*Το 66ο ΦΚΘ αφουγκράζεται τις φωνές των νέων μέσα από το τμήμα NextGen. Στο πλαίσιο του τμήματος παρουσιάζει δωρεάν πρωινές εκπαιδευτικές προβολές για σχολεία στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, αλλά και στη Σταυρούπολη και στις Συκιές, σε συνεργασία με τους Δήμους Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών αντίστοιχα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Kids / Teens Love Cinema, οι ταινίες του NextGen που θα προβληθούν τα δύο Σαββατοκύριακα του Φεστιβάλ θα έχουν δωρεάν είσοδο για παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, ενώ το εισιτήριο για τους ενήλικες θα κοστίζει 3 ευρώ.



*Για μία ακόμα χρονιά, στο πλαίσιο της συμμαχίας κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει διαγωνιστικό τμήμα όπου επτά ταινίες διεκδικούν το Βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.

Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς

Το Φεστιβάλ συνεργάζεται φέτος με σημαντικούς οργανισμούς του οπτικοακουστικού τομέα, όπως το European Audiovisual Entrepreneurs - EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων, το Ινστιτούτο MIDPOINT, τη Διεθνή Ένωση Διευθυντών Casting (ICDA) που φέτος θα απονείμει το υψηλού κύρους Βραβείο Semiramis Καλύτερου Casting, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Επίσης, φιλοξενεί τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εν όψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το 2027.

Αγορά

⦁ Ambassador της Αγοράς είναι φέτος ο πολυβραβευμένος σεφ Σωτήρης Κοντιζάς.

⦁ Η ενότητα Agora Series, το φόρουμ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την παραγωγή σειρών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, επιστρέφει με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Ειδικά φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

⦁ Οι επαγγελματίες θα έχουν φέτος την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο το μέλλον και τη στήριξη των νέων δημιουργών. Η Αγορά εγκαινιάζει τη νέα πρωτοβουλία FOCUS sessions, στο πλαίσιο της οποίας τέσσερα πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στην Αγορά και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να έχουν τη βέλτιστη παρουσίαση της ταινίας τους στις διεθνείς αγορές.

⦁ Τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στην Αγορά διεκδικούν σημαντικά βραβεία, που προσφέρουν είτε χρηματικά έπαθλα είτε υπηρεσίες σε είδος. Η Αγορά πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA.

Τμήμα Podcast



Συνολικά έντεκα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο πόντκαστ συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Podcast του Φεστιβάλ, ενώ άλλα 28 πόντκαστ συμμετέχουν στην Ενότητα Nexus. Τα πόντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast, ύψους 2.000 ευρώ.

Προσβασιμότητα

Για τέταρτη χρονιά θα απονεμηθεί το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank. Το βραβείο, ύψους 3.000 ευρώ, απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα ανεμπόδιστης πρόσβασης στις τέχνες. Το κοινό του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το Άντε Γεια (1991) και το Υπάρχω (2024), οι οποίες προβάλλονται στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το Φεστιβάλ στο έργο του σπουδαίου δημιουργού Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Για ένα πιο βιώσιμο φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας και την εμπειρία του Evia Film Project, έχει διαμορφώσει τη δική του περιβαλλοντική πολιτική και σχέδιο δράσης για όλες τις δραστηριότητες του φορέα, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του (www.filmfestival.gr). Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε κάθε φεστιβαλική διοργάνωση, καλώντας καλεσμένους και κοινό να συμμετάσχουν ενεργά. Ένας από τους βασικούς στόχους για το 66ο ΦΚΘ είναι η δραστική μείωση των πλαστικών μπουκαλιών νερού μίας χρήσης.

Ειδικές εκδόσεις

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει δύο ειδικές εκδόσεις:



⦁ Την ειδική δίγλωσση έκδοση, που συνδέεται με το αφιέρωμα Plot Twist, Beyond the Sixth Sense.

⦁ Τον αγαπημένο και πρωτοποριακό Α-Κατάλογο, που επικεντρώνεται στο αφιέρωμα Fragilities και στο σκηνοθετικό δίδυμο των Ελέν Κατέ & Μπρουνό Φορζανί, ενώ περιλαμβάνει και μια μεγάλη συνέντευξη από τον επιμελητή-διευθυντή του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, Ντένις Λιμ.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι στη διάθεσή σας στο www.filmfestival.gr.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.