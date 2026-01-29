Συνολικά έχουν εκπονηθεί πέντε προγράμματα «Εξοικονομώ» τα οποία περιλαμβάνουν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά, σχολίασε η γ.γ Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος, προανήγγειλε την προκήρυξη ενός νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» ειδικά για ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά στο τέλος του 2026.

Στο πλαίσιο του Athens Energy Summit, ανέφερε πως το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Ταμείο, θα αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Όπως είπε χαρακτηριστικά «οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται αυτή την περίοδο και θα προκηρυχθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026».

Τόνισε ακόμα πως συνολικά έχουν εκπονηθεί πέντε προγράμματα «Εξοικονομώ» με προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά.

Μιλώντας για τον τελευταίο κύκλο του προγράμματος, η γ.γ. του υπουργείου, υπογράμμισε ότι τέθηκε ως προϋπόθεση η αναβάθμιση της κατοικίας κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. «Υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 αιτήσεις, υπερ διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό και εξασφαλίσαμε 1 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και με απλοποιημένες διαδικασίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026.

Σημείωσε ακόμα ότι τα προγράμματα «Εξοικονομώ» έχουν συμβάλει σημαντικά στον εξηλεκτρισμό της χώρας, ωστόσο μέχρι σήμερα λειτουργούν κυρίως ευκαιριακά, βάσει των διαθέσιμων επιδοτήσεων.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας, με σαφείς στόχους και δράσεις, που θα συμπληρώνεται από προγράμματα «Εξοικονομώ» όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια», τόνισε. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο Υπουργείο γίνεται προεργασία για τις κατάλληλες ρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την αποθήκευση ενέργειας.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Βιωσιμότητας και Ενέργειας της HelleniQ Energy και Καθηγητής στο Alba Graduate Business School, ο οποίος επεσήμανε ότι η ανάπτυξη data centers θα αυξήσει καθοριστικά την κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, τα δίκτυα είναι κομβικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά σήμερα είναι απαρχαιωμένα και χρειάζονται άμεση αναβάθμιση, ώστε να στηριχθούν η ηλεκτροκίνηση, τα data centers και οι νέες διασυνδέσεις.

Ο Μάκης Τζαμαλούκας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της DeepRunner AI, τόνισε ότι η ενεργειακή ζήτηση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρωτοφανής, σημειώνοντας ότι η AI μπορεί να συμβάλει στη συντήρηση των δικτύων, στην πρόβλεψη της ζήτησης και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Χαρακτήρισε, μάλιστα, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα αναπτύσσονται πλέον data centers και εκτός Αττικής.

Τη συζήτηση στο πάνελ «Η Νέα Εποχή της Ενεργειακής Ζήτησης – Κλιμάκωση της Ανθεκτικότητας Δικτύου για Κέντρα Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτροκίνηση», που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας, συντόνισε ο Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας και Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο κ. Παπαευθυμίου υπογράμμισε την ανάγκη γεωγραφικής κατανομής των κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα.