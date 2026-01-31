Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λόρα πιθανόν έχει μεταβεί στο Αμβούργο, όπου είχε γεννηθεί και μεγαλώσει.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, στις αρχές Ιανουαρίου, από την Πάτρα, με νέα στοιχεία να ανατρέπουν τα δεδομένα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με νέο βίντεο-ντοκουμέντο, η ανήλικη φαίνεται να έφυγε από τη χώρα την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της. Οι κάμερες την καταγράφουν να φτάνει στην Ομόνοια, να μπαίνει σε ταξιδιωτικό γραφείο και να ζητά εισιτήριο για Φρανκφούρτη. Η 16χρονη εμφανίζεται προσεκτικά μεταμφιεσμένη, με μακριά μαύρα νύχια και έντονο μακιγιάζ ώστε να δείχνει μεγαλύτερη. Αποφεύγει να κοιτάζει ψηλά, για να μην καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, και πληρώνει με μετρητά.

«Ήταν βιαστική. Ήρθε 11:00 η ώρα και νομίζω ήταν 5:00 η ώρα πτήση για Φρανκφούρτη. Βγάζουμε τα εισιτήρια, μας πληρώνει μετρητά και φεύγει, κάπου στα 200 ευρώ», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου. Όπως αποκάλυψε η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη, η 16χρονη φαίνεται να είχε σχεδιάσει προσεκτικά τη φυγή της, επιλέγοντας τον πιο απλό και γρήγορο τρόπο να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η πτήση ήταν απευθείας, ενώ η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει την επιβίβαση ανηλίκου χωρίς γονική συναίνεση. Η ανήλικη έλαβε την κάρτα επιβίβασης μέσω email, αποφεύγοντας να δώσει αριθμό τηλεφώνου. «Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε το τηλέφωνο επικοινωνίας ή το e-mail. Το τηλέφωνο δεν το έδωσε, μας έδωσε e-mail», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης του γραφείου.

Στο βίντεο φαίνεται η Λόρα να κρατά κινητό τηλέφωνο. Ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, ανέφερε πως την άκουσε να μιλάει «στα ρώσικα». «Νομίζω ήτανε πληρωμή με μετρητά. Ήταν από Παναγιώτη Τσαλδάρη 1 και πήγαινε αεροδρόμιο 8 Γενάρη το πρωί στις 11:47. Η κούρσα δίνεται μέσω εφαρμογής, οπότε δε χρειάστηκε να μιλήσει. Στο τηλέφωνο μίλησε χαμηλόφωνα, νομίζω ρωσικά», ανέφερε ο ίδιος.

Η 16χρονη ακολούθησε τη διαδρομή Ζωγράφου – Ομόνοια, αγόρασε το εισιτήριό της και αναχώρησε για τη Φρανκφούρτη στις 5 το απόγευμα. Τρεις ώρες αργότερα, στις 8, έφτασε στον προορισμό της – την ώρα που οι γονείς της δήλωναν την εξαφάνισή της.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη βρίσκεται πλέον σε γερμανικό έδαφος, ωστόσο παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα: είναι μόνη της, ασφαλής ή τη βοηθά κάποιο πρόσωπο;

Οι ερευνητές θεωρούν πως φιλοξενείται από κάποιον γνωστό της στο Αμβούργο και δεν περιπλανιέται στους δρόμους, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε οργανώσει εκ των προτέρων την αναχώρησή της.

