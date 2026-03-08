Το FBI βρίσκεται στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποια ήταν η απειλή.

Το αεροδρόμιο του Κάνσας, εκκενώθηκε έπειτα από αναφορές για «πιθανή απειλή» μέσα στο κτίριο, με τους επιβάτες να έχουν τρομοκρατηθεί και να σέρνουν τις αποσκευές τους έξω από το αεροδρόμιο και προς τον διάδρομο.

Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στη Daily Mail: «Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι γνωρίζει ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (KCI).»

«Για προληπτικούς λόγους, το τμήμα έχει εκκενώσει τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Η Αστυνομία του Αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή.»

«Οι πτήσεις που φτάνουν επιτρέπεται να προσγειώνονται, όμως δεν επιτρέπονται αναχωρήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του KCI στο Fox 4 KC News.

