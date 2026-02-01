Οι συνθήκες επιτρέπουν τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης από τον Απρίλιο εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς η πορεία των δημοσίων οικονομικών και η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων δημιουργούν αυξημένα περιθώρια για νέες παρεμβάσεις υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η θετική δυναμική των εσόδων, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών, επιτρέπει τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού παραμένει η πρόωρη αποπληρωμή χρέους, η οποία αντιμετωπίζεται ως εργαλείο ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας και θωράκισης απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Πρόσφατα, στους κόλπους του οικονομικού επιτελείου πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τη σκοπιμότητα της επιλογής αυτής σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, με τους υποστηρικτές της πρόωρης αποπληρωμής να επικρατούν. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η μείωση του δημόσιου χρέους στο 119% του ΑΕΠ έως το 2029.

Την ίδια στιγμή, στο υπουργείο Οικονομικών αναμένουν την οριστικοποίηση των στοιχείων για τη δημοσιονομική διαχείριση του 2025, προκειμένου να αποτιμηθεί το εύρος της υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα κριθεί τόσο το ύψος των επιπλέον αποπληρωμών δανείων όσο και το πακέτο των συμπληρωματικών φιλολαϊκών μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να ανακοινωθούν στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου.

Σε ταμειακή βάση, ο προϋπολογισμός του 2025 κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, με τα έσοδα να υπερβαίνουν τα 77 δισ. ευρώ και να κινούνται οριακά πάνω από τις δαπάνες. Το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό και αποδίδεται στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά και στη διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών, που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Καθώς η αύξηση των εσόδων εμφανίζεται σταθερή και επαναλαμβανόμενη, ενισχύεται η εκτίμηση ότι η κυβέρνηση διαθέτει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πρόσθετες παροχές ύψους έως 1 δισ. ευρώ. Παρότι προς το παρόν αποφεύγονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την οικονομία σε μια περίοδο με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.