Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός συστήματος μοριοδότησης φορολογικής συνέπειας

Σχέδιο - βάλσαμο για εκατομμύρια οφειλέτες με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη αποδέσμευση λογαριασμών φυσικών προσώπων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός συστήματος μοριοδότησης φορολογικής συνέπειας, μέσω του οποίου θα αξιολογείται συνολικά η φορολογική συμπεριφορά των οφειλετών και θα αίρονται κατασχέσεις υπό συγκεκριμένους όρους.

Το νέο πλαίσιο ουσιαστικά επανασχεδιάζει από μηδενική βάση τη διάταξη του νόμου 4611/2019, η οποία προέβλεπε προοδευτική αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη λόγω λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων. Επτά χρόνια μετά, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει μια απλούστερη και πιο λειτουργική διαδικασία, η οποία θα ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.

Με βάση το υπό επεξεργασία σχέδιο, η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών θα μπορεί να πραγματοποιείται εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει ένα ποσοστό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, το οποίο εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%. Η πρόθεση του υπουργείου είναι το ποσοστό αυτό να περιοριστεί στο 30%, ωστόσο η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των στοιχείων που διαθέτει η ΑΑΔΕ για τη συνολική φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη.

Το υπόλοιπο της οφειλής δεν θα διαγράφεται, αλλά θα ρυθμίζεται σε δόσεις, με ρητή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ο τραπεζικός λογαριασμός θα τίθεται εκ νέου σε καθεστώς δέσμευσης. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το νέο σύστημα μοριοδότησης θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη φοροδιαφυγή που τροφοδοτείται από τη χρήση παράλληλων και μη ελεγχόμενων συστημάτων πληρωμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το Δημόσιο θα εισπράξει άμεσα σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στη χρηματοοικονομική λειτουργία τους. Οι τελικές ρυθμίσεις θα ενσωματωθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, με το υπουργείο να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική παρέμβαση.