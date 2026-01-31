Ο Αύγουστος του 2026 αποτελούσε την καταληκτική προθεσμία για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Παράταση δίνεται για τις νέες ταυτότητες.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Ο Αύγουστος του 2026 αποτελούσε την καταληκτική προθεσμία για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό. Ωστόσο οι πολίτες θα μπορούν να εκδώσουν νέες ταυτότητες και μετά το πέρας του Αυγούστου.

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, δίνεται παράταση στη χρήση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί δίνεται παράταση

Η ρύθμιση αφορά κυρίως διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά. Σε αυτό το περιβάλλον, η αποκλειστική απαίτηση για νέου τύπου ταυτότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες, ειδικά τη στιγμή που η μετάβαση στο νέο σύστημα εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς και η διαθεσιμότητα ραντεβού παραμένει περιορισμένη σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Η παράταση αυτή καλύπτει διαδικασίες που απαιτούν αξιόπιστη ταυτοποίηση, όπως η έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη συνέχιση βασικών διοικητικών και οικονομικών ενεργειών χωρίς καθυστερήσεις ή εμπόδια, σε μια περίοδο που η ψηφιακή μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Η υπουργική απόφαση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS), καθώς και στις διατάξεις του ν. 4727/2020 που αφορούν την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Οπως διευκρινίζεται ρητά στο κείμενο, η εφαρμογή της ρύθμισης δεν συνεπάγεται καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάγκη για την παράταση προέκυψε εξαιτίας των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως και να λειτουργήσει απρόσκοπτα το νέο σύστημα, κρίθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εγγράφων, ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό μέτρο, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα ταυτοτήτων.