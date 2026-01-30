Δίνεται λύση και για όσους αγρότες είχαν ήδη μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επειδή η ενίσχυση του Μέτρου 23 είχε υπολογιστεί στο συνολικό ποσό επιδοτήσεων.

Σημαντική διευκόλυνση για τους αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές προβλέπει κοινή ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Με νομοθετική διάταξη που κατατίθεται στη Βουλή, ξεκαθαρίζεται ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 23 δεν προσμετράται στο όριο επιδοτήσεων που οδηγεί στην υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Η ρύθμιση αφορά αγρότες οι οποίοι ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και έλαβαν οικονομική στήριξη λόγω ζημιών από φυσικά φαινόμενα. Όπως διευκρινίζεται, η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο όριο που προβλέπει η νομοθεσία για την αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ. Έτσι, οι αγρότες αυτοί δεν υποχρεώνονται να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ μόνο εξαιτίας της ενίσχυσης που έλαβαν.

Παράλληλα, δίνεται λύση και για όσους αγρότες είχαν ήδη μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επειδή η ενίσχυση του Μέτρου 23 είχε υπολογιστεί στο συνολικό ποσό επιδοτήσεων. Οι συγκεκριμένοι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο ειδικό καθεστώς, υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου».

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ορίζεται από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Η ΑΑΔΕ θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην πλατφόρμα.

Τέλος, προβλέπεται ότι τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, στο χρονικό διάστημα μέχρι την ψήφιση της διάταξης, δεν οφείλονται. Σε περιπτώσεις όπου τα πρόστιμα έχουν ήδη καταβληθεί, τα ποσά θα επιστραφούν στους δικαιούχους.