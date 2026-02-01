Η συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας ,της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας είναι η απάντηση. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης , θα πρέπει στο τέλος του δρόμου να οδηγήσει στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Ο ιστορικός του μέλλοντος, δεν θα δυσκολευτεί να χαρακτηρίσει την τελευταία θητεία της Ν.Δ στην εξουσία, ως μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης.

Οφείλω όμως να αναγνωρίσω ότι αυτή η κακή κυβέρνηση έχει σχέδιο. Γνωρίζει ποια συμφέροντα θέλει να υπηρετήσει ,και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τα αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μάλιστα, φροντίζει κάθε φορά να υποδεικνύει και στην αντιπολίτευση τρόπους ορθής πολιτικής συμπεριφοράς. Στο ΠΑΣΟΚ να μην κάνει κακές παρέες και να του θυμίζει σε κάθε ευκαιρία τον πρότερο έντιμο βίο της συγκυβέρνησης. Εδώ δεν χρειάζεται και πολλή προσπάθεια. Το κάνουν πολύ καλά και μόνοι τους, όταν θυμούνται τον διμέτωπο και υποκύπτουν στην μαγεία του περίφημου κόμματος του κέντρου.

Όταν η απειλή είναι Τσίπρας, επιστρατεύει βιαστές και δολοφόνους. Ξεχνάει κανείς την κραυγή πανικού του κυβερνητικού εκπροσώπου; “ Στους μόνους που έχει λείψει ο Τσίπρας είναι στους 17.000 βιαστές & δολοφόνους που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του”

Εκεί όμως, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι με την «Πλεύση Ελευθερίας» και το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού. Ακολουθώντας τις μέχρι τώρα νόρμες της πολιτικής γεωγραφίας, θα χαρακτηρίζαμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως προσωποπαγές κόμμα που έχει θέση στην αριστερή πολυκατοικία και στην δεξιά πολυκατοικία την κ.Καρυστιανού. Το “περίεργο” όμως είναι η σφοδρή επίθεση της Ν.Δ και στους δύο σχηματισμούς. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι αξιοσημείωτη η αντοχή της "Πλεύσης Ελευθερίας” και τα υψηλά ποσοστά δημοφιλίας της κ. Κωνσταντοπούλου. Αυτό καταδεικνύει ότι πολλοί πολίτες ακουμπάνε τις ελπίδες τους στον αντιπολιτευτικό οξύ και μαχητικό λόγο της.Υπάρχουν εύλογες ενστάσεις από αρκετούς, αλλά δεν ξεχνάμε και ιστορικά προηγούμενα που διέψευσαν και τότε αυτούς που είχαν αντιρρήσεις. Επίσης δεν θεωρείται δεδομένη και πειθήνια.

Για το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού, εντυπωσιάζει η δυναμική που έχει, ακόμα και τώρα που προσδιορίζεται το ιδεολογικό στίγμα του και είναι εμφανής η πολιτική απειρία. Μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων έχει την σφραγίδα της. Και αυτό φοβίζει.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ν.Δ κινητοποίησε τους δύο από τους τρεις σωματοφύλακες της συνιστώσας Καρατζαφέρη. Ακούγεται κάπως παράταιρη η δήλωση του κ. Γεωργιάδη: «έχει ακροδεξιό πρόσημο» η Καρυστιανού, και η αντίστοιχη του κ. Βορίδη. Αυτά που συμβαίνουν με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή.

Η Ν.Δ με κάθε μέσο προσπαθεί να συντηρεί την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης και να μην αφήνει να δημιουργηθεί αντίπαλος πολιτικός πόλος. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για την προοδευτική αντιπολίτευση. Η συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας ,της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας είναι η απάντηση. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης , θα πρέπει στο τέλος του δρόμου να οδηγήσει στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Γιατρός, Μέλος Σ.Ε Ανανεωτική Αριστερά)