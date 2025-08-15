Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Εθνικό Σύστημα Υγείας- Φρανκενστάιν

Image of Γιώργος Μπουλμπασάκος Γιώργος Μπουλμπασάκος
Εθνικό Σύστημα Υγείας- Φρανκενστάιν
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι συνολικές δαπάνες υγείας που καλύπτονται από το δημόσιο ανέρχονται στο 62% ,όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι στο 81%. Το 35% καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά.

Η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα στις δημόσιες δομές, βάζει την ταφόπλακα στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, γιατροί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, τόσο σε εξωτερικά ιατρεία όσο και σε διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, ακόμη και εκτός τακτικού ωραρίου.

Προηγούμενα είχε δοθεί το “τυράκι” στους γιατρούς του ΕΣΥ,αυτό της άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ουσιαστικά αντί η κυβέρνηση να θεραπεύσει τις δυσλειτουργίες και της κακοδαιμονίες του ΕΣΥ, τις μπολιάζει με το κυνήγι του χρήματος που βρίσκεται στον πυρήνα της συγκρότησης του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αναφέρομαι στην ύπαρξη των μεγάλων ομίλων υγείας που μάλιστα το τελευταίο διάστημα αλλάζουν χέρια ,με σκοπό φυσικά το κέρδος, και εισέρχονται και στο χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων θα είναι η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και η διεύρυνσης των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι συνολικές δαπάνες υγείας που καλύπτονται από το δημόσιο ανέρχονται στο 62% ,όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι στο 81%. Το 35% καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά. Με όλα τα μέτρα που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση, αναμένεται αύξηση μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των χρηστών υγείας.

Αυτό το έκτρωμα που δημιουργεί η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά την Δημόσια Υγεία.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι γραμματέας τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μέλος ΣΕ Ανανεωτικής Αριστεράς)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Οι καταγγελίες Μπουλμπασάκου για την αντικατάστασή του από Τομεάρχη

Οι καταγγελίες Μπουλμπασάκου για την αντικατάστασή του από Τομεάρχη

Ο Πληροφοριοδότης
Η επικοινωνία «σκοτώνει» την αλήθεια

Η επικοινωνία «σκοτώνει» την αλήθεια

Opinions
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Κανείς μόνος...

Γιώργος Μπουλμπασάκος: Κανείς μόνος...

Opinions

NETWORK

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr