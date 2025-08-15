Εθνικό Σύστημα Υγείας- Φρανκενστάιν

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι συνολικές δαπάνες υγείας που καλύπτονται από το δημόσιο ανέρχονται στο 62% ,όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι στο 81%. Το 35% καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά.

Η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα στις δημόσιες δομές, βάζει την ταφόπλακα στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, γιατροί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, τόσο σε εξωτερικά ιατρεία όσο και σε διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, ακόμη και εκτός τακτικού ωραρίου.

Προηγούμενα είχε δοθεί το “τυράκι” στους γιατρούς του ΕΣΥ,αυτό της άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ουσιαστικά αντί η κυβέρνηση να θεραπεύσει τις δυσλειτουργίες και της κακοδαιμονίες του ΕΣΥ, τις μπολιάζει με το κυνήγι του χρήματος που βρίσκεται στον πυρήνα της συγκρότησης του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αναφέρομαι στην ύπαρξη των μεγάλων ομίλων υγείας που μάλιστα το τελευταίο διάστημα αλλάζουν χέρια ,με σκοπό φυσικά το κέρδος, και εισέρχονται και στο χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων θα είναι η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και η διεύρυνσης των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι συνολικές δαπάνες υγείας που καλύπτονται από το δημόσιο ανέρχονται στο 62% ,όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι στο 81%. Το 35% καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά. Με όλα τα μέτρα που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση, αναμένεται αύξηση μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των χρηστών υγείας.

Αυτό το έκτρωμα που δημιουργεί η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά την Δημόσια Υγεία.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι γραμματέας τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μέλος ΣΕ Ανανεωτικής Αριστεράς)