Συνελήφθη η μητέρα, πληροφορίες ότι το παιδί πέθανε 24 ώρες πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Σε ασιτία, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε σταδιακά πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή αποδίδει η ιατροδικαστική εξέταση τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα μετέφερε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το μεσημέρι της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής είναι απροσδιόριστος ο χρόνος υποσιτισμού του παιδιού, ενώ το άψυχο σώμα του παρουσίαζε σοκαριστική εικόνα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται ο σχηματισμός της δικογραφίας και η υποβολή της στον εισαγγελέα, προκειμένου να απαγγελθεί το κατηγορητήριο. Το παιδί φέρεται να κατέληξε κατά προσέγγιση ένα 24ωρο πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Οι καταθέσεις της μητέρας και των οικείων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες ζωής του παιδιού και για πόσο καιρό υποσιτιζόταν.