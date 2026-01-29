Ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τον νομό Έβρου, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς οι κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν προβλήματα σε διάφορες περιοχές του Νομού, επηρεάζοντας την κυκλοφορία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Κλειστά σχολεία και οδικά τμήματα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου Απαλού, καθώς και του γυμνασίου Άνθειας για αύριο. Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, παραμένουν κλειστές η επαρχιακή οδός Αρδανίου – Ιτέας, οι ιρλανδικές διαβάσεις Αρδανίου – Καβησού και η διάβαση στο φυλάκιο της Εγνατίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=D-4rpB8YoRs}

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Φερών, καθώς η στάθμη των υδάτων στον χείμαρρο «Τσάι» έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση του σημείου.

Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η λειτουργία του Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης δεν έχει επηρεαστεί. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη, το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και πλήρως επιχειρησιακό, ωστόσο δύο πτήσεις προς την πόλη ακυρώθηκαν με απόφαση της αεροπορικής εταιρείας λόγω των καιρικών συνθηκών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/posts/pfbid02uYn8ZhL44wGoEKHVvuGCGUihBdCx6bqf776z8nmVWuTN7EqJLRXUTwQdXCzWuT9Bl}

Διακοπές κυκλοφορίας στον Δήμο Σουφλίου

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σουφλίου. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος, η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας προς τον οικισμό της Δαδιάς, καθώς και προς και από τον οικισμό Δέρειο, στο ύψος της γέφυρας Μπέλεϋ.

Η δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων παρατηρούνται συχνά φαινόμενα σε οικισμούς όπως η Κορνοφωλιά, το Φυλαχτό και ο Προβατώνας. Με το κλείσιμο της γέφυρας στο Δέρειο, η πρόσβαση από την Εθνική Οδό προς τους ορεινούς οικισμούς έχει διακοπεί, με τη μετακίνηση να γίνεται πλέον μόνο μέσω του ορεινού οδικού δικτύου.

{https://www.instagram.com/p/DUGt3G4iJeQ/}

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν τις επόμενες ώρες οι οδηγοί που κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι είναι δύσβατοι ή μη προσπελάσιμοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Ο κόμβος της Εθνικής Οδού προς Βουλγαρία, στην έξοδο για Ορμένιο – Πετρωτά (προσωρινά κλειστός)

Ο δρόμος Πάλλη – Πεντάλοφος, λόγω φερτών υλικών στη γέφυρα Περδικόρεμα

Οδικό τμήμα από Δίκαια προς Κριό και Δίλοφο

Δρόμοι προς Μικρή Δοξιπάρα και Ζώνη

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, σε περίπτωση υπερχείλισης ποταμών ή χειμάρρων, εφόσον συνεχιστούν οι έντονες β