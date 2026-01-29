Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από το πρωί της Πέμπτης την Ορεστιάδα, είχαν ως αποτέλεσμα τα ρέματα γύρω από το χωριό αλλά και το κεντρικό ρέμα, που περνάει κάθετα από τη μέση της Στέρνας, να πλημμυρίσουν.

Έντονη είναι η ανησυχία στη Στέρνα στην Ορεστιάδα καθώς λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που πλήττουν την περιοχή άρχισε να πλημμυρίζει το κεντρικό κανάλι που διασχίζει το χωριό.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, το κανάλι έχει «φουσκώσει» και το νερό ήδη βγήκε στους δρόμους του χωριού.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1346427897292022&locale=el_GR}

Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από το πρωί της Πέμπτης τον νομό Έβρου και την περιοχή της Ορεστιάδας, είχαν ως αποτέλεσμα τα ρέματα γύρω από το χωριό αλλά και το κεντρικό ρέμα, που περνάει κάθετα από τη μέση της Στέρνας, να πλημμυρίσουν.

Μέσα στο χωριό σύμφωνα με το evrosnews το νερό ήδη είναι στο ένα μέτρο σε κάποια σημεία του και οι κάτοικοι προσπαθούν να αποφύγουν καταστροφές στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχαν ενημερώσει την την Περιφέρεια ΑΜΘ που είναι αρμόδια για όλα τα ρέματα, ώστε να τα καθαρίσει. Για το κεντρικό μερίμνησε, όι όμως και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται μεταξύ Στέρνας και Καβύλης.

Με πληροφορίες του evrosnews