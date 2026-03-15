ΑΕΝ: Μέχρι 6 Απριλίου η υποβολή δικαιολογητικών για τις νέες θέσεις σπουδαστών - Πώς θα κάνετε αίτηση

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026. Η προκήρυξη προβλέπει την εισαγωγή συνολικά 1.810 σπουδαστών, εκ των οποίων 933 στη σχολή Πλοιάρχων και 877 στη σχολή Μηχανικών.

Η διαδικασία των αιτήσεων ξεκίνησε στις 10 Μαρτίουκαι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τόσο την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης όσο και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Εγγραφή χρήστη στο Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης Α.Ε.Ν.) [https://regusr.hcg.gr/]. Ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης Α.Ε.Ν. [https://eisaen.hcg.gr/]

Οι υποψήφιοι καλούνται αρχικά να πραγματοποιήσουν εγγραφή χρήστη στο σύστημα του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη δήλωση των σχολών, καθώς όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά να δηλώσουν όλες τις Ακαδημίες με σειρά προτίμησης, είτε επιλέγουν μία είτε και τις δύο ειδικότητες, δηλαδή Πλοιάρχων και Μηχανικών. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει και στις δύο ειδικότητες, θα πρέπει να τις δηλώσει με την ίδια σειρά προτίμησης που θα δηλωθούν και στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας διαφορετικά θα ισχύσει η σειρά επιλογής του μηχανογραφικού.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στο μηχανογραφικό δελτίο που θα υποβάλουν μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει, έχοντας μαζί τους το σχετικό αποδεικτικό, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου σε οποιαδήποτε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πλήρη και κανονικά μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποτελούν μία από τις βασικές επιλογές σπουδών για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία στη ναυτιλία, έναν κλάδο με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους.