Η πανσέληνος Απριλίου 2026 αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της άνοιξης.

Το ολόγιομο φεγγάρι θα εμφανιστεί στον ουρανό την 1η Απριλίου 2026 και είναι γνωστό με την ονομασία «Ροζ Πανσέληνος».

Στην Ελλάδα η πανσέληνος Απριλίου 2026 θα φανεί τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου 2026. Η στιγμή που η Σελήνη θα είναι πλήρως φωτισμένη (κορύφωση της πανσελήνου) είναι περίπου στις 05:12 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Γιατί λέγεται «Ροζ Πανσέληνος»

Παρά το όνομά της, η Σελήνη δεν αποκτά πραγματικά ροζ χρώμα. Η ονομασία προέρχεται από παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με την άνθιση ενός άγριου λουλουδιού που ονομάζεται φλοξ, το οποίο ανθίζει την άνοιξη και έχει έντονο ροζ χρώμα.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης και την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου. Κατά τη διάρκεια του Απριλίου η φύση «ξυπνά» μετά τον χειμώνα, τα λουλούδια ανθίζουν και οι ημέρες γίνονται μεγαλύτερες. Για τον λόγο αυτό, πολλές παραδόσεις συνδέουν τη Ροζ Πανσέληνο με τη νέα αρχή, την ανάπτυξη και τη γονιμότητα της γης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ονομασία των πανσελήνων κάθε μήνα προέρχεται κυρίως από λαϊκές παραδόσεις και χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για να σηματοδοτούν τις εποχιακές αλλαγές. Οι αγρότες και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν τα ονόματα αυτά για να καταλαβαίνουν πότε αλλάζει η εποχή και πότε πρέπει να ξεκινήσουν συγκεκριμένες εργασίες στη φύση. Για παράδειγμα, η πανσέληνος του Μαΐου ονομάζεται «Πανσέληνος των Λουλουδιών», ενώ του Ιουνίου «Πανσέληνος της Φράουλας».

Η πανσέληνος συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η πλευρά της Σελήνης που βλέπει προς τη Γη να φωτίζεται πλήρως. Τότε το φεγγάρι φαίνεται από τη Γη ολόκληρο και ιδιαίτερα φωτεινό. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 29,5 ημέρες, δηλαδή μία φορά τον μήνα.

Η Ροζ Πανσέληνος του Απριλίου 2026 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ειδικά σε περιοχές με καθαρό ουρανό και χαμηλή φωτορύπανση. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να παρατηρήσουν την πανσέληνο σε βουνά, παραλίες ή εξοχές, όπου η θέα προς τον ουρανό είναι πιο καθαρή.