Η Xiaomi και η Polyphony Digital Inc., εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών και θυγατρική της Sony Interactive Entertainment Inc., ανακοίνωσαν ότι το Xiaomi SU7 Ultra κυκλοφορεί από τις 29 Ιανουαρίου 2026, στο φημισμένο παιχνίδι προσομοίωσης αγώνων, Gran Turismo 7, στις πλατφόρμες PlayStation®4 και PlayStation®5. Το όχημα θα κάνει το ντεμπούτο του ως μέρος του επερχόμενου patch 1,67, σηματοδοτώντας την ιστορική πρώτη είσοδο της μάρκας στη φημισμένη σειρά Gran Turismo. Έτσι, μετά την κυκλοφορία της ενημέρωσης, στις 2:00 μ.μ. (GMT+8), οι παίκτες σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να απολαμβάνουν τις επιδόσεις αυτού του πολυτελούς αυτοκινήτου υψηλής απόδοσης στις εικονικές πίστες του παιχνιδιού.

Αποτελώντας σημείο αναφοράς στις προσομοιώσεις αγώνων, η σειρά Gran Turismo είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την υπερρεαλιστική οδηγική εμπειρία και τα αυστηρά κριτήρια επιλογής οχημάτων, με έμφαση σε κλασικά μοντέλα ιστορικών επιδόσεων από καταξιωμένες μάρκες. Η συνεργασία μεταξύ της Xiaomi και της Polyphony Digital, είχε ανακοινωθεί επίσημα στις 7 Ιουνίου του 2025. Με τις εξαιρετικές επιδόσεις του και την τεχνολογική καινοτομία, το Xiaomi SU7 Ultra αποτελεί νέα προσθήκη στη γκάμα οχημάτων της σειράς Gran Turismo, προσελκύοντας την προσοχή των παικτών και των φανατικών της αγωνιστικής οδήγησης σε όλο τον κόσμο.

Ο Kazunori Yamauchi, Παραγωγός της σειράς Gran Turismo, δοκίμασε το Xiaomi SU7 Ultra σε διάφορες συνθήκες και τοποθεσίες, όπως το Πεκίνο, το Nürburgring Nordschleife και το Tsukuba Circuit, συμμετέχοντας σε ανταλλαγές απόψεων με στελέχη και ομάδες μηχανικών της Xiaomi EV. Προκειμένου να αναπαράγουν πιστά την αυθεντική εμπειρία του Xiaomi SU7 Ultra για τους παίκτες σε όλο τον κόσμο και οι δύο ομάδες αφιερώθηκαν στην κατασκευή ενός εξαιρετικά ακριβούς ψηφιακού μοντέλου οχήματος για το παιχνίδι. Μέσω επαγγελματικών τεχνικών διαδικασιών, εξασφάλισαν ότι το εικονικό αυτοκίνητο διατηρεί απόλυτη συνέπεια με το φυσικό μοντέλο. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα απόδοσης δυναμικής οχημάτων της Xiaomi EV ταξίδεψε ειδικά στο στούντιο της Polyphony Digital στη Fukuoka ώστε να συμμετάσχει στην τελική επικύρωση της οδηγικής εμπειρίας, διασφαλίζοντας ότι η απόδοση στο παιχνίδι αποτυπώνει με ακρίβεια τη δυναμική του Xiaomi SU7 Ultra.

Το Xiaomi SU7 Ultra τροφοδοτείται από ένα σύστημα Dual V8s + V6s Xiaomi Hyper Tri-Motor που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, παρέχοντας συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 1.548 ίππων και ροπή 1.770 N·m. Σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα υψηλής τάσης 800V, επιτυγχάνει επιτάχυνση επιπέδου supercar, από 0-100 km/h σε 1,98 δευτερόλεπτα (χωρίς rollout με το ένα πόδι). Το όχημα διαθέτει μπροστινή ανάρτηση διπλού ψαλιδιού, πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων και αερόφρενα διπλού θαλάμου, σε συνδυασμό με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ υψηλής απόδοσης, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ απόλυτου χειρισμού και άνεσης οδήγησης. Προσφέρει αυτονομία CLTC 630 km και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 11 λεπτά, επιτυγχάνοντας τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και πρακτικότητας.

Ως το κορυφαίο μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Xiaomi EV, η έκδοση παραγωγής του Xiaomi SU7 Ultra δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στην πίστα Nürburgring Nordschleife, την 1η Απριλίου 2025. Εξοπλισμένο με το προαιρετικό Track Package, το Xiaomi SU7 Ultra σημείωσε έναν εντυπωσιακό χρόνο γύρου 7:04.957, καταρρίπτοντας αποφασιστικά το ρεκόρ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκτελεστικής κατηγορίας στο συγκεκριμένο σιρκουί. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της αδιάκοπης αναζήτησης υψηλότερων επιδόσεων στην πίστα, που έγινε δυνατή χάρη σε ένα κορυφαίο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, έλεγχο ροπής του σασί και προηγμένο αεροδυναμικό σχεδιασμό.

Προηγουμένως, ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Xiaomi, Lei Jun, εξέφρασε τη μεγάλη χαρά του για την επιλογή του Xiaomi SU7 Ultra ως οχήματος του Gran Turismo 7, ανυπομονώντας να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους παίκτες του Gran Turismo 7 και σε λάτρεις του αυτοκινήτου γενικά, να εκτιμήσουν τη γοητεία των υψηλών επιδόσεων των έξυπνων οχημάτων της Xiaomi EV.

Το 2025, το φυσικό Xiaomi SU7 Ultra παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες και περιοχές, όπως στην Ισπανία, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και το Βερολίνο, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από επαγγελματίες και λάτρεις της αυτοκινητοβιομηχανίας από όλο τον κόσμο. Καθώς η Xiaomi EV προωθεί την παγκόσμια στρατηγική της, αυτό το αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, που συνδυάζει δύναμη και ευφυΐα, μεταδίδει την τεχνολογική αυτοπεποίθησή του και την ελκυστικότητά του τόσο σε εικονικές, όσο και σε πραγματικές πίστες. Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του, η Polyphony Digital θα διοργανώσει μια επίσημη πρόκληση δύο εβδομάδων αγωνιστικών γύρων στην ιστορική πίστα της Μόντσα, στο Gran Turismo 7, προσκαλώντας παίκτες από όλο τον κόσμο να διαγωνιστούν, «οδηγώντας» το Xiaomi SU7 Ultra.