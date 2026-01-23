Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G ηγούνται της σειράς με τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας, ενώ όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες καθημερινής χρήσης.

Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου σε ειδική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, η Xiaomi ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας σειράς REDMI Note 15, η οποία περιλαμβάνει πέντε μοντέλα: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15. Χαρακτηριζόμενη από την REDMI Titan Durability, η σειρά διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας, ενισχυμένη αντοχή σε πτώσεις και βελτιωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό, καθώς και αναβαθμισμένες δυνατότητες απεικόνισης, επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Εκτός από τη σειρά REDMI Note 15, η Xiaomi παρουσίασε επίσης τα Mijia Smart Audio Glasses και τα REDMI Buds 8 Lite, επεκτείνοντας περαιτέρω τη γκάμα του οικοσυστήματος της.

REDMI Titan Durability, σχεδιασμένο για τις καθημερινές προκλήσεις

Σε όλα τα μοντέλα, η REDMI Titan Durability ενσωματώνει μια μακροχρόνια εμπειρία μπαταρίας, ενισχυμένη αντοχή σε πτώσεις και ολοκληρωμένη αντοχή στη σκόνη και το νερό, καθιερώνοντας ένα νέο πρότυπο ανθεκτικότητας για τη σειρά REDMI Note. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G ηγούνται της σειράς με τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας, ενώ όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες καθημερινής χρήσης.

Στον πυρήνα αυτής της αναβάθμισης βρίσκεται η βελτιωμένη εμπειρία μπαταρίας. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G διαθέτει μπαταρία πυριτίου-άνθρακα (SiC) 6.500 mAh με 10% περιεκτικότητα σε SiC,¹ τεχνολογία σε συνδυασμό με 100W HyperCharge³ και 22,5W αντίστροφη φόρτιση⁴, προσφέροντας αντοχή και γρήγορη φόρτιση επιπέδου ναυαρχίδας. Η τεχνολογία μπαταρίας SiC, που κάνει το ντεμπούτο της στη σειρά REDMI Note, επιτρέπει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε ένα συμπαγές σχήμα. Σε όλα τα μοντέλα Pro, η μπαταρία SiC λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας Xiaomi Surge, διατηρώντας το 80% ή και περισσότερο της χωρητικότητάς της μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης, που ισοδυναμεί με περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης.² Παρά το γεγονός ότι είναι η πιο λεπτή συσκευή REDMI Note μέχρι σήμερα, το REDMI Note 15 5G με εξαιρετικά λεπτό προφίλ 7,35 mm²¹, διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία SiC 5.520 mAh.¹ Εναλλακτικά, το Redmi Note 15 διαθέτει αναβαθμισμένη μπαταρία 6.000 mAh.¹ Η υποστήριξη αντίστροφης φόρτισης σε όλη τη σειρά, συμπεριλαμβανομένων των 22,5W ή 18W ανάλογα με το μοντέλο, προσθέτει καθημερινή ευκολία και ευελιξία.⁴

Η δομική ανθεκτικότητα έχει ενισχυθεί σε όλη τη σειρά. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G έχουν λάβει την πιστοποίηση SGS Premium Performance ,⁵ που βεβαιώνει την αντοχή σε πτώσεις, σύνθλιψη και κάμψη. Χτισμένα με βάση τη δομή REDMI Titan, και τα δύο μοντέλα συνδυάζουν μια μητρική πλακέτα υψηλής αντοχής, ενισχυμένο μεσαίο πλαίσιο και σχεδιασμό απορρόφησης κραδασμών πολλαπλών στρωμάτων, συμπληρωμένα από Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, που μαζί επιτρέπουν πιστοποιημένη αντοχή σε πτώσεις από ύψη έως 2,5 μέτρα.⁷ Το REDMI Note 15 Pro+ 5G ενσωματώνει επιπλέον ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πίσω πλαίσιο από υαλοβάμβακα²² (fiberglass) για βελτίωση της απορρόφησης των κραδασμών χωρίς προσθήκη περιττού βάρους³¹. Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς διαθέτουν ανθεκτική δομή που έχει πετύχει σε δοκιμή SGS Comprehensive Shock and Drop-Resistance,⁶ προσφέροντας αξιόπιστη προστασία σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Για να προσφέρει ολοκληρωμένη καθημερινή προστασία, η σειρά REDMI Note 15 ανεβάζει τον πήχη και για την αντοχή στη σκόνη και το νερό. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G πληρούν τα πρότυπα IP66 και IP68. Τα REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 διαθέτουν επίσης βελτιωμένη αντοχή στη σκόνη και το νερό, σχεδιασμένη για να αντέχει σε πιτσιλιές, υγρά και δύσκολες συνθήκες. Σε όλη τη σειρά, το Wet Touch 2.0 εξασφαλίζει ότι η οθόνη παραμένει ευαίσθητη ακόμη και όταν η οθόνη ή τα δάχτυλά σας είναι βρεγμένα, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας.

Αναβαθμισμένο σύστημα απεικόνισης με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια σε κάθε λήψη, η σειρά REDMI Note 15 φέρνει μια ολιστική αναβάθμιση της απεικόνισης σε ολόκληρη τη σειρά, με συνδυασμό αισθητήρων υψηλής ανάλυσης, ευελιξίας σε εστιακά μήκη και προηγμένη φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη στην κατηγορία της.

Στο επίκεντρο αυτής της αναβάθμισης, τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G διαθέτουν μια νέα κάμερα 200 MP με απόλυτη ευκρίνεια, που τροφοδοτείται από τον αισθητήρα εικόνας 200 MP HPE ο οποίος κάνει παγκόσμιο ντεμπούτο. Αυτός ο μεγάλος αισθητήρας 1/1,4 ιντσών, σε συνδυασμό με οπτικό ζουμ 2× και 4× εντός του αισθητήρα, DAG HDR τριπλής εστιακής απόστασης και προηγμένη επεξεργασία AI, προσφέρει λεπτομερείς, ρεαλιστικές εικόνες σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού.

Τα μοντέλα Pro υποστηρίζουν πέντε εστιακές αποστάσεις, από 23 mm έως 92 mm, μέσω ενός μόνο φακού, επιτρέποντας ευέλικτο καδράρισμα για τοπία, φωτογραφία δρόμου, πορτρέτα και κοντινές λήψεις. Ταυτόχρονα, τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 διαθέτουν ένα σύστημα κάμερας 108 MP εξαιρετικής ευκρίνειας, προσφέροντας μια εμπειρία τηλεφακού 3× οπτικού επιπέδου που καλύπτει προοπτικές από ευρυγώνιες λήψεις έως κοντινές λήψεις πορτρέτων.

Σε όλη τη σειρά, η απεικόνιση βελτιώνεται περαιτέρω με δημιουργικά εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως ένας αλγόριθμος για εξαιρετικά καθαρά πορτρέτα, δυναμικές λήψεις 2.0 για εφέ κίνησης και εύκολη επεξεργασία με άμεση κοινή χρήση στο Instagram.²³ Η μετα-επεξεργασία είναι ευκολότερη από ποτέ, με τα μοντέλα REDMI Note 15 Pro να διαθέτουν AI Creativity Assistant¹¹, ενώ τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 προσφέρουν μια σειρά εργαλείων επεξεργασίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη,¹² σχεδιασμένων για καθημερινή δημιουργικότητα. Σε όλη τη σειρά, υποστηρίζονται τα AI Remove Reflection και AI Beautify, επιτρέποντας καθαρότερες εικόνες και βελτιώσεις με ένα πάτημα, άρα με ελάχιστη προσπάθεια.

Αναβαθμισμένη απόδοση και πιο έξυπνη συνδεσιμότητα

Πέρα από την ανθεκτικότητα και την απεικόνιση, η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει ισορροπημένη απόδοση για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης. Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 15 Pro+ 5G τροφοδοτείται από την κινητή πλατφόρμα Snapdragon® 7s Gen 4 και εισάγει το σύστημα ψύξης Xiaomi IceLoop στη σειρά REDMI Note, που ξεχωρίζει ως η μόνη λύση ψύξης LHP στην κατηγορία του και προσφέρει τριπλάσια απόδοση μεταφοράς θερμότητας.³¹

Σε όλη τη σειρά, μια νέα γενιά chipset Snapdragon και MediaTek προσφέρει ταχύτερη απόδοση, ομαλότερη γραφική απεικόνιση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν το Google Gemini¹³ και το Circle to Search with Google¹⁴, προσφέροντας εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις και εύκολη αναζήτηση. Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 15 Pro+ 5G ενσωματώνει επιπλέον το Xiaomi HyperAI¹², προσφέροντας πιο εξατομικευμένες και έξυπνες εμπειρίες AI.¹²

Για βελτιωμένη συνδεσιμότητα, η κορυφαία τεχνολογία Xiaomi Offline Communication εισάγεται στα μοντέλα Pro,¹⁵ επιτρέποντας μετάδοση φωνής σε απόσταση χιλιομέτρων, ακόμη και χωρίς κάλυψη δικτύου. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G επωφελείται περαιτέρω από το Xiaomi Surge T1S Tuner, προσφέροντας ισχυρότερη και πιο σταθερή συνδεσιμότητα σε δίκτυα Wi-Fi, Bluetooth®, GPS και κινητής τηλεφωνίας.³¹

Εντυπωσιακή εμπειρία με μεγάλη οθόνη και ισχυρό ήχο

Η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει μια αναβαθμισμένη καθηλωτική εμπειρία προβολής με μεγαλύτερες οθόνες και βελτιωμένη ευκρίνεια. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G διαθέτουν οθόνες 6,83 ιντσών, ενώ τα REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 είναι εξοπλισμένα με οθόνες 6,77 ιντσών, προσφέροντας ευρεία, σχεδόν χωρίς περιθώρια προβολή. Με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.200 nits, ρύθμιση φωτεινότητας 3840Hz PWM και τριπλή πιστοποίηση για την προστασία των ματιών, η σειρά εξασφαλίζει ορατότητα και άνεση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Συμπληρώνοντας την οθόνη, τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G εισάγουν αύξηση έντασης ήχου κατά 400%¹⁶, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς προσφέρουν αύξηση έντασης ήχου κατά 300%, παρέχοντας πιο δυνατό και καθαρό ήχο για ταινίες, μουσική και παιχνίδια.¹⁷

Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών σε όλο τον κόσμο, η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό ανθεκτικότητας, απεικόνισης, απόδοσης και βελτιώσεων στην οθόνη. Βασισμένη στην αξιόπιστη βάση της ανθεκτικότητας REDMI Titan, η σειρά έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας απεικόνιση, ομαλή απόδοση και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.







Διάθεση²⁴

Το REDMI Note 15 Pro+ 5G διατίθεται σε χρώματα Mocha Brown, Glacier Blue και Black,¹⁸ με δύο επιλογές αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 499,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 Pro 5G διατίθεται σε χρώματα Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, και Black,¹⁸ με μία επιλογή αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 429,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 Pro διατίθεται σε Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, και Black,¹⁸ με μία επιλογή αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 369,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 5G διατίθεται σε χρώματα Glacier Blue, Mist Purple και Black,¹⁸ με δύο επιλογές αποθήκευσης.²⁰ Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 299,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 διατίθεται σε χρώματα Glacier Blue, Purple, και Black,¹⁸ με δύο επιλογές αποθήκευσης²⁰. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 249,90 ευρώ