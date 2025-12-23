Η ανάκληση υπαγορεύτηκε λόγω το ότι το power bank ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη χρήση.

Στην Αγγλία είναι σε εξέλιξη ανάκληση για το Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh με ενσωματωμένο καλώδιο (μοντέλο PB2030MI), καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση της μπαταρίας του, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών Ασφάλειας Προϊόντων στις 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Office for Product Safety and Standards, το συγκεκριμένο power bank παρουσιάζει πρόβλημα στις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες ενδέχεται να υπερθερμανθούν, προκαλώντας καπνό, τήξη υλικών ή ακόμη και εκδήλωση φωτιάς. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η άμεση ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές.

Ποιο προϊόν αφορά η ανάκληση

Προϊόν: Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh with Integrated Cable

Μοντέλο: PB2030MI

Χρώματα: Μπεζ (Tan) και Μπλε

Ημερομηνίες κατασκευής: Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2024

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένους σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Τι συνιστάται στους καταναλωτές

Οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου power bank καλούνται:

να διακόψουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος,

να επισκεφθούν τη σελίδα ανάκλησης της Xiaomi για να δηλώσουν το προϊόν τους,

να προχωρήσουν σε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας

Η Xiaomi έχει ξεκινήσει να ενημερώνει απευθείας τους επηρεαζόμενους πελάτες, προκειμένου να τους προειδοποιήσει για τον κίνδυνο και να διασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Οι βρετανικές Αρχές τονίζουν ότι το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να επιδείξει αυξημένη προσοχή. Η ανάκληση για το συγκεκριμένο μοντέλο power bank έχει ήδη ανακοινωθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, με εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες να έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία ανάκλησης λόγω ενδεχόμενων προβλημάτων στις μπαταρίες.

