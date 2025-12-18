Η ανακοίνωση της Philips για τις ανακλήσεις ασφαλείας, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αν έχετε στην κατοχή σας τα προϊόντα.

Η Philips ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα για την ανάκληση συστήματος σιδερώματος καθώς και για την ανάκληση και αντικατάσταση μπαταριών της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας Stick σειράς Philips 2000 και Philips 3000

>Ανάκληση: Philips Perfect Care 8000, 9000 και Elite σειρά Συστήματα σιδερώματος

Η Versuni ανακαλεί τα συστήματα σιδερώματος Philips με τους ακόλουθους αριθμούς μοντέλων και κωδικούς αριθμούς:

Μοντέλο προϊόντος: Όσα ξεκινούν με PSG8, GC96 και PSG90

Κωδικός αριθμός: 2421 2422 2423

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία «προχωράμε σε αυτή την ενέργεια λόγω εντοπισμένου κατασκευαστικού προβλήματος στη συγκόλληση του μπόιλερ που παράγει τον ατμό στο σύστημα ατμού της συσκευής. Η διαρροή ατμού που σχετίζεται με αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή να επιφέρει σχετικούς τραυματισμούς. Λάβαμε την απόφαση να ανακαλέσουμε αυτά τα προϊόντα επειδή η ασφάλεια των καταναλωτών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Εάν έχετε κάποιο​ από αυτά τα προϊόντα (με τους συγκεκριμένους αριθμούς που αναφέρονται παραπάνω), παρακαλούμε εγγραφείτε και θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες μέρες​.» Δείτε αναλυτικά εδώ

Να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του προϊόντος

Να βγάλετε το προϊόν από την πρίζα

Να αφήσετε το προϊόν να κρυώσει

Να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας για να λάβετε δωρεάν επισκευή του προϊόντος​

Ανακληση μπαταρίας ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας Stick σειράς Philips 2000 και Philips 3000

Η Versuni ανακαλεί και αντικαθιστά την μπαταρία των ηλεκτρικών σκουπών Philips σειρά 2000 και 3000. Εάν είστε κάτοχος αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να σταματήστε να το χρησιμοποιείτε. Αυτή η ανάκληση οφείλεται σε ευπάθεια της μπαταρίας του προϊόντος, η οποία μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πιθανή ανάφλεξη.

Οι εν λόγω μπαταρίες για την ανάκληση προσδιορίζονται από τους ακόλουθους ελέγχους

1 - Ελέγξτε τον αριθμό τύπου στην ηλεκτρική σκούπα που βρίσκεται στη χειρολαβή. Αν ο αριθμός τύπου συμφωνεί με έναν από τους αριθμούς που αναφέρονται παραπάνω, η συσκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανάκλησης.

XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133



2 - Ελέγξτε τον κωδικό σειριακού αριθμού (S/N) στην μπαταρία. Αν ο κωδικός S/N (YYWW) είναι στο εύρος τιμών από 2328 έως 2423, η μπαταρία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανάκλησης. Δείτε παρακάτω ως αναφορά πώς να βρείτε τον κωδικό S/N στο προϊόν σας.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Αν και ο κίνδυνος για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι χαμηλός, σας ζητάμε: