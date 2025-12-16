Η ανάκληση της κούπας από τα SINSAY υπαγορεύεται για λόγους ασφαλείας καθώς ενδέχεται να περιέχει μόλυβδο σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπτά όρια.

Σε νέα ανάκληση προϊόντος προχωρά η αλυσίδα καταστημάτων Sinsay, καλώντας τους καταναλωτές να αποσύρουν άμεσα από τη χρήση συγκεκριμένη κούπα που διατέθηκε τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Αυτή είναι η κούπα που ανακαλείται από τα SINSAY

Η ανάκληση αφορά την κούπα με αριθμό ευρετηρίου 578ES-MLC, καθώς, σύμφωνα με τους ελέγχους ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν, ενδέχεται να περιέχει κάδμιο και μόλυβδο σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπτά όρια. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν κρίνεται ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας για επαφή με τρόφιμα και χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλές για χρήση.

SINSAY: Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές για να αποζημιωθούν

Η Sinsay καλεί όσους έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη κούπα να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της και να προχωρήσουν σε επιστροφή του προϊόντος.

Για αγορές από φυσικά καταστήματα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιστροφή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Sinsay.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόδειξη αγοράς, οι καταναλωτές θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετική φόρμα στο κατάστημα.

Για αγορές από το online κατάστημα:

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού πελάτη, επιλέγοντας «επιστροφή» ή «παράπονο».

Οι οδηγίες αποστέλλονται μέσω email.

Εναλλακτικά, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί και σε φυσικό κατάστημα Sinsay.

Πώς θα αποζημιωθείτε

Οι καταναλωτές δικαιούνται πλήρη επιστροφή του ποσού αγοράς. Η διαδικασία είναι δωρεάν και η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μετά την παράδοση του προϊόντος στο σημείο πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο +30 21 1199 6216 (σύμφωνα με τις χρεώσεις του παρόχου).

«Η Sinsay ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε και διαβεβαιώνει ότι η ανάκληση γίνεται με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.»