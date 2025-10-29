Η επίσημη ανακοίνωση των SINSAY για τα προϊόντα που ανακαλούνται, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που τα έχουν αγοράσει.

Tα καταστήματα SINSAY με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν στους καταναλωτές ότι προχωρούν στην ανάκληση ακατάλληλων προϊόντων από την ελληνική αγορά. Ειδικότερα, ενημερώνουν ότι έχουν προβεί στην ανάκληση δύο διακοσμητικών αντικειμένων καθώς και πληροφορίες για το πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί ήδη.

Αυτά είναι τα προϊόντα που ανακαλούν τα SINSAY στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση «λόγω της μη τήρησης των προτύπων ποιότητας της Sinsay, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι η μάρκα αποφάσισε να αποσύρει από την πώληση τα ακόλουθα προϊόντα»

Παρακαλούνται τα άτομα με αριθμούς προϊόντων 896BY-22X να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα και να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία επιστροφής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρακαλούνται τα άτομα με αριθμούς προϊόντων 789CK-22X να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα και να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία επιστροφής.

Διαδικασία επιστροφής

Στην σχετική ανακοίνωση ανάκλησης από πλευράς SINSAY παρατίθενται και οι κάτωθι οδηγίες επιστροφής των προϊόντων.

1) Προϊόντα που έχουν αγοραστεί σε φυσικά καταστήματα

• Επιστροφή σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της Sinsay - βρες το πλησιέστερο κατάστημα της Sinsay.

Οι πελάτες που δεν διαθέτουν απόδειξη αγοράς θα κληθούν από το προσωπικό να συμπληρώσουν το κατάλληλο έντυπο.

2) Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το διαδικτυακό κατάστημα

• Η επιστροφή είναι δυνατή μετά τη σύνδεση στον λογαριασμό.

Επίλεξε "επιστροφή" ή "καταγγελία" και ακολούθησε τις οδηγίες που έλαβες μέσω e-mail.

Εάν εξακολουθείς να έχεις ερωτήσεις, επικοινώνησε μαζί μας στο +30 21 1199 6216 (κόστος σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου).