Η ανακοίνωση για την ανάκληση των παρτίδων του ρυζιού, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Mαζική ανάκληση παρτίδων γνωστών ρυζιών UNCLE BENS είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση τόσο της εταιρείας όσο και των αμερικανικώνα αρχών ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα, ανακαλούνται παρτίδες από έτοιμο ρύζι καθώς σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρεία είναι πιθανή η παρουσία μικρών φυσικών λίθων (πετραδάκια) μέσα στα προϊόντα ρυζιού γεγονός που ενέχει κίνδυνο τραυματισμού στο στόμα ή στο πεπτικό σύστημα.

Η ανάκληση αφορά παρτίδες έτοιμου ρυζιού Ben’s Original, συμπεριλαμβανομένων των Long Grain White, Whole Grain Brown και Long Grain & Wild Rice.

Αυτές είναι οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Μην καταναλώσετε προϊόντα με τους παραπάνω κωδικούς παρτίδας. Ελέγξτε τον κωδικό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης στο κάτω μέρος της συσκευασίας.

Δυνατότητα επιστροφής προϊόντος και επιστροφής χρημάτων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ασθένειες μέχρι στιγμής. Η ανάκληση είναι προληπτική και περιορισμένη στις συγκεκριμένες παρτίδες.