Mεταστεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας στη μόνιμη έδρα του στο κτίριο του Παλαιού Αρσακείου επί της οδού Πανεπιστημίου 47-49 και για αυτό αναστέλλει τις εργασίες του από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά, με πράξη του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένου, αποφασίστηκε η αναστολή των εργασιών του από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 έως την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και η αναστολή, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, όλων των δικονομικών προθεσμιών που τίθενται είτε εκ του νόμου είτε από το Δικαστήριο.

Κατά το χρονικό διάστημα της μεταστέγασης συνεχίζονται οι διασκέψεις της Ολομελείας και των Τμημάτων, η διαδικασία σε συμβούλιο, η δημοσίευση αποφάσεων, η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και η επεξεργασία των επειγόντων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή και η κατάθεση εξαιρετικά επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.