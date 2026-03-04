Το εμβληματικό κτίριο της οδού Πανεπιστημίου άνοιξε ξανά τις πύλες του.

Η τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου Αρσάκειου Μεγάρου στο οποίο φιλοξενείται για παραπάνω από 30 χρόνια το Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποιήθηκε, με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργών κλπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη Δικαιοσύνη, όπως ο νέος δικαστικός χάρτης που είχε ως αποτέλεσμα, όπως είπε, «να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος εκδίκασης σε πρώτο βαθμό, προσεγγίζοντας πλέον σταδιακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και τον στόχο, τον εθνικό στόχο, των 650 ημερών στις τελεσίδικες αποφάσεις έως το 2027».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης πως «μέρα με τη μέρα, το κράτος δικαίου εδραιώνεται στον τόπο και η Δικαιοσύνη αναδεικνύει το πρόσωπο που θέλει και διεκδικεί. Μια Δικαιοσύνη φιλική προς τον πολίτη, μια Δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, αλλά ευθύνη και απέναντι στην εθνική οικονομία, ως τον «καθρέφτη» της συλλογικής μας ευημερίας». Και συμπλήρωσε: «Η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι πάντα θωρακισμένη. Οφείλει να είναι, κ. Πρόεδρε, μακριά από αμφισβητήσεις και επιθέσεις. Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μία εμπιστοσύνη συνειδητή, γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».