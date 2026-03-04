Στον Πύργο συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 40 και 37 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 4 Μαρτίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και αστυνομικού σκύλου. Η δράση των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling).
Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν:
3 αυτοσχέδιες συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 4,7 γραμμαρίων, 6 ναρκωτικά δισκία, 2 αεροβόλα και 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Το χρηματικό ποσό των 1.865 ευρώ Σημειώνεται ότι και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές για παρόμοια ή άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
{https://www.youtube.com/watch?v=BVY6Ow14Kpg}