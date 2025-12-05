Η ΔΟΕ αναβάλλει το αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας, η επίσημη ανακοίνωση.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε ότι το προγραμματισμένο για αύριο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αναβάλλεται μετά και την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή 5/12/2025 εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας Byron και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Μάλιστα τονίζει ότι η νέα ημερομηνία της κινητοποίησης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

H ανακοίνωση της ΔΟΕ

Με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες της Αττικής την Παρασκευή 5/12/2025, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας και των επικίνδυνων φαινομένων που αναμένονται, η πανεκπαιδευτική κινητοποίηση της Δ.Ο.Ε. στην Αθήνα αναβάλλεται. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τις επόμενες ημέρες θα καθορίσει και θα ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία της κινητοποίησης.