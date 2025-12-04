Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών.

Την καλύτερη συντρόφια θα μας κρατήσει και φέτος τα Χριστούγεννα η COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, που έχει γίνει πλέον θεσμός. Από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές, με 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Οικογενειακές περιπέτειες γεμάτες δράση, χιούμορ και τρυφερότητα (Ο Γύρος του Κόσμου του Μικρού Γκρίζλι, Η περήφανη πριγκίπισσα, Η μουσική της ζούγκλας 2, Η αρκουδοσυμμορία: Κωδικός περιπέτεια), ρομαντικές χριστουγεννιάτικες κομεντί με ιστορίες για δεύτερες ευκαιρίες, απρόσμενες συναντήσεις και ταξίδια αυτογνωσίας (The Santa Class, A '90s Christmas, Holiday Mismatch, ’Tis the Season to Be Irish, Leah’s Perfect Gift), αλλά και συγκινητικές δραμεντί με επίκεντρο τη δύναμη της ελπίδας και των ανθρώπινων σχέσεων (A World Record Christmas, Last Holiday, 29th Street) συνθέτουν το φετινό χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο του pop-up καναλιού της COSMOTE TV.

Μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, επιλεγμένες ταινίες θα διατίθενται On Demand μέσα από το ribbon «CHRISTMAS».

Συνολικά 25 ταινίες σε Α΄ τηλεοπτική προβολή

Συνολικά 25 παραγωγές για μικρούς και μεγάλους θα κάνουν πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Ειδικότερα, οι λάτρεις των ρομαντικών κομεντί θα συντονίζονται καθημερινά στο κανάλι στις 21.30 για χριστουγεννιάτικες ιστορίες αγάπης όπως το «A '90s Christmas» (Σάββατο 13/12) για ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, το «The Christmas Break» ( Σάββατο 20/12) για δοκιμασίες ζωής, το «Holiday Mismatch» για τις απρόσμενες φιλίες (Τρίτη 23/12), το συγκινητικό και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «A World Record Christmas» (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12), καθώς και τα «’Tis the Season to Be Irish» (Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12) και «Leah’s Perfect Gift» (Τετάρτη 7/1).

Οι μικροί φίλοι του καναλιού θα απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή, μεταξύ άλλων, τις περιπέτειες του αρκούδου Μικ-Μικ στο «Ο Γύρος του Κόσμου του Μικρού Γκρίζλι» (Παρασκευή 5/12, 18:30), θα γνωρίσουν έναν νεαρό βασιλιά που μεταμφιέζεται σε κηπουρό για να κερδίσει την καρδιά μιας περήφανης πριγκίπισσας στο «Η περήφανη πριγκίπισσα» (Παρασκευή 12/12, 18.20), θα παρασυρθούν σε μια συναρπαστική περιπέτεια με δεινόσαυρους στο «Η μουσική της ζούγκλας 2» (Σάββατο 20/12, 19.50) και θα λύσουν μαζί με δύο αρκουδάκια το μυστήριο της εξαφάνισης της μητέρας τους στην ταινία «Η αρκουδοσυμμορία: Κωδικός περιπέτεια» (Κυριακή 21/12, 19.45).

Christmas Classics

Ταινίες-συνώνυμο των Χριστουγέννων, γεμάτες χιούμορ, συγκίνηση και ανθρώπινες ιστορίες, δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Το οικογενειακό χάος και οι ανατροπές πρωταγωνιστούν στο all-star καστ (Γουίλ Φέρελ, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Μελ Γκίμπσον) «Ξανγύρισε ο Μπαμπάς» (Παρασκευή 5/12, 23.00), ενώ μια πιο σκοτεινή και ανατρεπτική εκδοχή των εορτών έρχεται με το «Fatman» και τον Μελ Γκίμπσον στον ρόλο ενός εντελώς διαφορετικού Άγιου Βασίλη (Σάββατο 6/12, 21.30). Η συγκινητική «feel-good» ταινία «Last Holiday» με την Κουίν Λατίφα (Κυριακή 7/12, 23.00) αναδεικνύει τη δύναμη των δεύτερων ευκαιριών, ενώ η νοσταλγική «29η Οδός» (Τετάρτη 1/1, 23.00) συμπληρώνει ιδανικά το εορταστικό σκηνικό με μια ιστορία τύχης και πίστης στο όνειρο.

Αγαπημένα animations & live-action ταινίες σε μεταγλώττιση

Ισχυρή παρουσία στο εορταστικό πρόγραμμα της COSMOTE TV έχουν και οι μεταγλωττισμένες ταινίες για όλη την οικογένεια. Ξεχωρίζει το εντυπωσιακό «Transformers One» (Παρασκευή 19/12, 19.45), που μεταφέρει τους τηλεθεατές στην απαρχή της θρυλικής σύγκρουσης Autobots και Decepticons, μέσα από μια θεαματική animated περιπέτεια. Ανήμερα των Χριστουγέννων, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν την αγαπημένη παιδική ομάδα διάσωσης στο «PAW Patrol: Η ταινία» (Χριστούγεννα, 19.55), ενώ θα ακολουθήσουν ξεκαρδιστικές μαγειρικές περιπέτειες στο «Βραδύποδες στην κουζίνα» (Τρίτη 30/12, 19.55). Στην οθόνη έρχονται οι αγαπημένοι Μπομπ Σφουγγαράκης («Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Ταινία»-Σάββατο 6/12, 20.00 & «Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω από τα Νερά του»-Κυριακή 7/12,19.55), ο μπλε σκαντζόχοιρος Sonic («Sonic: Η ταινία» Σάββατο 6/12, 18.05 & «Sonic 3: Η ταινία»- Παραμονή Χριστουγέννων, 19.35) και τα playmobil, που «ζωντανεύουν» στο «Playmobil: Η Ταινία» (Κυριακή 14/12, 18.20). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, το Οσκαρικό «Rango» (Τρίτη 9/12, 19.40), το feel-good animation «Super Santa» (Παρασκευή 12/12, 19.55), καθώς και τα ξεκαρδιστικά «Καρό Νίντζα» (Σάββατο 13/12, 20.00) και «Καρό Νίντζα: Επικίνδυνη αποστολή» (Κυριακή 14/12, 20.00).