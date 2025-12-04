Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται σε τηλεργασία χωρίς εξοπλισμό και κάλυψη κόστους – Προειδοποίηση από την ΟΙΕΛΕ.

Με αφορμή τα κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας την Παρασκευή 5/12, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ) υπενθυμίζει τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σχετικά με την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση.

Τι ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και την τηλεκπαίδευση

Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της ΟΙΕΛΕ Γιώργο Μελισσάρη, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν τηλεκπαίδευση εάν ο εργοδότης δεν πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

Παροχή εξοπλισμού: Ο εργοδότης πρέπει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστής, κάμερα, μικρόφωνο κ.λπ.).

Κάλυψη κόστους: Ο εργοδότης πρέπει να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος επιβαρύνει τον εκπαιδευτικό από τη μορφή τηλεργασίας, όπως: έξοδα σύνδεσης/τηλεπικοινωνιών, συντήρηση και αποκατάσταση του εξοπλισμού, έξοδα αναλώσιμων ή επιπλέον λογισμικού.

Τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί

Εάν ο εργοδότης δεν παρέχει εξοπλισμό ή δεν καλύπτει τα έξοδα, οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την τηλεκπαίδευση. Παράλληλα καλούνται να καταγγείλουν άμεσα την κατάσταση στην ΟΙΕΛΕ, ώστε να κινηθεί η διαδικασία προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι η μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τα σχολεία επισύρει σοβαρά πρόστιμα, ειδικά σε περίπτωση ομαδικής προσφυγής εκπαιδευτικών και διαμηνύει ότι η τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, ανεξαρτήτως αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Μετά από αίτημα του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ σχετικά με την επιβολή τηλεκπαίδευσης στα σχολεία που κλείνουν αύριο λόγω κακοκαιρίας, ο νομικός μας εκπρόσωπος Γιώργος Μελισσάρης αναφέρει τα ακόλουθα:

“Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλ. το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021, κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών.

Τούτο σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικού σχολείου είτε πρέπει να προσφέρει τον εξοπλισμό (δεν είναι υποχρεωμένος ένας εκπαιδευτικός – ειδικά με τους γλίσχρους μισθούς του – να έχει laptop ή υπολογιστή υψηλών επιδόσεων) είτε να του καταβάλλει το προβλεπόμενο επίδομα τηλεργασίας.

Με την Υπουργική Απόφαση οικ. 98490/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5646/Β/3-12-2021 καθορίζεται ελάχιστο μηνιαίο κόστος για την τηλεργασία.

Σύμφωνα με την ΥΑ:

Το ελάχιστο ποσό ορίστηκε σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ.

Το ποσό της περ. β) δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Το ποσό της περ. γ) δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου, με χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας».

Η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.”

Επειδή ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, δυστυχώς κάποια εκ των οποίων μη κερδοσκοπικά που διατηρούσαν έναν άλλο χαρακτήρα, εφαρμόζουν την απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καλούμε τους συναδέλφους να απαιτήσουν την αποζημίωση που προβλέπει η νομοθεσία (καθώς η παροχή εξοπλισμού είναι αδύνατη). Σε περίπτωση που τα σχολεία αρνηθούν να καταβάλουν το ποσό, καλούμε τους συναδέλφους να προχωρήσουν σε άμεση καταγγελία στην ΟΙΕΛΕ, ώστε να προσφύγουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Προειδοποιούμε τα ιδιωτικά σχολεία που δεν θα συμμορφωθούν με το νόμο ότι τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά, αν προσφύγει μάλιστα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών.

