Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Byron - Στάλθηκε και σε Κρήτη, Κυκλάδες και Κεντρική Μακεδονία.

Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι δεκάδων περιοχών της χώρας λόγω του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας Byron πλήττει τη χώρα.

Για έντονα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προειδοποιεί μήνυμα του 112 της Πολιτικής προστασίας που έλαβαν αργά το βράδυ της Πέμπτης οι πολίτες με τη σύσταση να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Το ίδιο μήνυμα προειδοποιεί για «προσοχή στους υπόγειους χώρους».

{https://twitter.com/112Greece/status/1996681894390325672}

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Κρήτης και Π.Ε. Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις» ενημερώνει το 112.

{https://twitter.com/112Greece/status/1996679494674141603}

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ στις Παρασκευής στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων, έστειλε μέσω του 112 η Πολιτική Προστασία καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

{https://twitter.com/112Greece/status/1996678834851401963}

Ανάλογο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Εύβοιας, που καλούνται να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ για τις περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας και των Σποράδων η προειδοποίηση ισχύει για το επόμενο 24ωρο.

{https://twitter.com/112Greece/status/1996678456625496192}

{https://twitter.com/112Greece/status/1996677375606882383}