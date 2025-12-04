Ισχυρή σύσταση για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Οι εργοδότες delivery οφείλουν παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, τονίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επικειμένης κακοκαιρίας, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν, να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ.) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

