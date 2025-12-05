Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο τη Δευτέρα προσγειώθηκε νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με ιρλανδικά Μέσα.

Τουλάχιστον πέντε drones εντόπισε πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού τα οποία φέρεται να παρακολουθούσαν το αεροσκάφος που μετέφερε τη Δευτέρα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με το The Journal, αγνώστου προελεύσεως drones «στρατιωτικού τύπου» παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και κινήθηκαν προς το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου.

Άμεσα ο εντοπισμός των ύποπτων drones σήμανε συναγερμό ασφαλείας στις ιρλανδικές αρχές, σύμφωνα με τους οι Irish Times. Το αεροσκάφος με τον Ζελένσκι, το οποίο έφτασε στο Δουβλίνο νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα, τονίζει στο δημοσίευμα.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Δουβλίνο το μεσημέρι της Δευτέρας και αναχώρησε την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση υποστήριξης από τους Ευρωπαίους εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Ουκρανούι προέδρου στην Ιρλανδία, όπου ο πρωθυπουργός επιφύλαξε ένθερμη υποδοχή στον Ζελένσκι.

Υπερπτήσεις drones αγνώστου προελεύσεως έχουν διαταράξει πρόσφατα τις αερομεταφορές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Για «υβριδικό πόλεμο» έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας αυτά τα περιστατικά.