«Να ξέρετε ότι για όσο διάστημα η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθεια και την υποστήριξή μας, η Ιρλανδία θα είναι εκεί για εσάς» είπε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ιδιαίτερα ένθερμη ήταν η υποδοχή του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μιχόλ Μάρτιν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα.

Στον εναρκτήριο λόγο του κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Μάρτιν απηύθυνε «100.000 καλωσορίσματα» στον Ζελένσκι, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη επίσκεψη οποιουδήποτε Ουκρανού προέδρου στην Ιρλανδία. Επισήμανε το έργο της Ολένα Ζελένσκα για την εξασφάλιση της επιστροφής των Ουκρανών παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία και τόνισε ότι «όλοι ευχόμαστε η επίσκεψή σας εδώ να ήταν υπό διαφορετικές, πιο ευχάριστες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να σας καλωσορίσουμε ξανά όταν η ειρήνη θα έχει έρθει στην Ουκρανία και τον λαό της».

Ο Μάρτιν σημείωσε ότι η επίσκεψη Ζελένκσι «έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να αμύνεται ενάντια στον «βίαιο και παράνομο πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσία. Καταδίκασε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και είπε ότι «επιδιώκει να αποκτήσει πλεονέκτημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εντείνοντας την αδιάκοπη επίθεση της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή και στους Ουκρανούς, στις ουκρανικές πόλεις και τις υποδομές. Δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να το καταφέρει» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν.

Πρόσθεσε πως «είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι ο λαός της Ουκρανίας υπόκειται σε νυχτερινές επιθέσεις ρωσικών πυραύλων και drones. Ο λαός της Ουκρανίας αξίζει να είναι ασφαλής στα σπίτια του. Τα παιδιά του αξίζουν να κοιμούνται με ασφάλεια στα κρεβάτια τους. Η Ιρλανδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον λαό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί» είπε και επιβεβαίωσε τη νέα χρηματοδότηση επιπλέον 125 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση και την προστασία του εύθραυστου ενεργειακού εφοδιασμού της Ουκρανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η εστίαση προς το παρόν πρέπει να είναι στο πώς η Ιρλανδία μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τον λαό της, αλλά η ειρήνη θα έρθει στην Ουκρανία. Ελπίζω βαθιά ότι αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα και η Ιρλανδία θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουκρανία και τους διεθνείς εταίρους μας για να βοηθήσει στην υποστήριξη αυτής της ειρήνης και να στηρίξει την Ουκρανία στο ταξίδι της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός και κατέστησε σαφές ότι η Ιρλανδία θα υποστηρίξει τον στόχο της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την αντίθεση εντός του μπλοκ.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ακόμη και όταν αναλάβουμε την προεδρία της ΕΕ τον επόμενο χρόνο, για να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο λαός της Ουκρανίας εργάζεται εξαιρετικά σκληρά για να επιτύχει τους στόχους του στην ΕΕ και αξίζουν την υποστήριξή μας. Η ένταξη στην ΕΕ μεταμόρφωσε τη χώρα μας και στηρίζει την ευημερία μας και θέλουμε το ίδιο και για τους Ουκρανούς φίλους μας» είπε ο Μάρτιν και κατέληξε λέγοντας πως «Να ξέρετε ότι για όσο διάστημα η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθεια και την υποστήριξή μας, η Ιρλανδία θα είναι εκεί για εσάς. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Η επιτυχία σας θα είναι και δική μας επιτυχία. Είμαστε μαζί σας για όσο χρειαστεί».

Ερωτηθείς για την προθυμία της Ιρλανδίας να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική δύναμη, ο Μάρτιν επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση για «παρακολούθηση οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός ή ακόμη και πτυχών μιας ειρηνευτικής συμφωνίας», βασιζόμενος στην εμπειρία της Ιρλανδίας στον Λίβανο και την Αφρική. «Είμαστε επίσης, προφανώς, πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση», είπε.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι

Πιο πιθανό από ποτέ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παίρνονταν τον λόγο στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μίχολ Μάρτιν αλλά «κάποια πράγματα πρέπει ακόμη να διευθετηθούν».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η επίσκεψή του έρχεται «σε μια από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές καθώς τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος». Τόνισε ότι το τελευταίο προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου έχει 20 σημεία, τα οποία έχουν επεξεργαστεί στη Γενεύη και τη Φλόριντα» αν και χρειάζονται κάποια διευθέτηση ακόμα ενώ ενέτεινε την ανάγκη να θεωρηθεί η Ρωσία «υπεύθυνη για την επιθετικότητα και τα εγκλήματα πολέμου», με ένα ειδικό δικαστήριο για αυτό το θέμα.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει λέγοντας πως «ήρθε η ώρα να μεταφερθούν στην Ουκρανία» ενώ ευχαρίστησε την Ιρλανδία για το νέο πακέτο βοήθειας. Επέμεινε πως «τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», παρόλο που παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχουν απλές λύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν είναι πείραμαγια την Ουκρανία, αλλά κάτι που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας και του έθνους, και δεν πρέπει να υπάρχει διαφυγή από το γεγονός ότι η Ρωσία ήταν ο επιτιθέμενος. Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα χρόνο, η Ρωσία να μην επιστρέψει με μια τρίτη εισβολή» είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα αναζητήσει μηνύματα από τη σημερινή συνάντηση ΗΠΑ - Ρωσίας στη Μόσχα και «με βάση αυτά τα μηνύματα, αυτά που θα πουν, θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματά μας» και τόνισε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη συνέχεια, ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών.

Αλλάζοντας από Ουκρανικά σε αγγλικά ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να δει τα πραγματικά αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών και διευκρίνισε πως δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει δημόσια όλα τα μέρη της συμφωνίας, αλλά όπως είπε «είδατε πολλά πράγματα στα Μέσα». Τόνισε πως τα πιο ευαίσθητα ζητήματα αφορούν τα εδάφη της Ουκρανίας, τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες.

«Νομίζω ότι αυτά τα τρία θέματα είναι τα πιο ευαίσθητα και τα πιο σημαντικά. Και νομίζω ότι οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτό», δήλωσε.





