«Η efood ξεπέρασε κάθε όριο δίνοντας «μπόνους» σε όσους παίξουν το κεφάλι τους κορώνα - γράμματα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η κίνηση της e-food να δώσει μπόνους στους διανομείς εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας Byron που πλήττει τη χώρα.

Όπως κατήγγειλε ο Νάσος Ηλιόπουλος η εταιρεία έδωσε μπόνους 70% στους διανομείς που θα εργάζονταν από τις 19:00 έως τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης. Το μήνυμα στάλθηκε στις 18:36 και ενώ η Αττική «πνιγόταν».

Ωστόσο λίγο αργότερα, η εταιρεία, ανασκεύασε και με νέο μήνυμα ενημέρωνε ότι λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας η εταιρεία δεν θα λειτουργούσε από 22:30 ως τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος παραθέτοντας σχετική εικόνα «στέλνουν τους εργαζόμενους να πνιγούν και το Υπουργείο Εργασίας δεν κάνει τίποτα».

Ο εκπρόσωπος Τύπος της Νέας Αριστεράς, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «τη στιγμή που η Αττική αντιμετωπίζει ακραία καιρικά φαινόμενα, το Υπουργείο Εργασίας αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

»Είναι αδιανόητο να μην έχει βγει απαγόρευση διανομής μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Πώς ακριβώς φαντάζονται ότι μπορεί να προστατευθεί η ασφάλεια ενός εργαζόμενου με μηχανάκι σε αυτές τις συνθήκες;»

»Μπροστά σε αυτή την κυβερνητική αδιαφορία η efood ξεπέρασε κάθε όριο δίνοντας «μπόνους» σε όσους παίξουν το κεφάλι τους κορώνα - γράμματα. Να μην τους επιτρέψουμε να παίζουν με την ζωή των εργαζομένων. Τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλεια, αναφέρει» χαρακτηριστικά.

Το σωματείο efood Π.Αττικής καταγγέλει

«--Η efood δίνει μπόνους (μεταξύ 19:00-21:00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή

--Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία (19:00) στέλνει συναγερμό,αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σ'αυτές τις συνθήκες

--Επίσης ο fleet manager της εταιρίας,ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο».

Το σωματείο τονίζει καταλήγοντας:

«Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες».