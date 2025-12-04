Η Bitget Wallet Card επιτρέπει συναλλαγές σε stablecoins χωρίς χρέωση και επεκτείνει τις καθημερινές πληρωμές crypto στα δίκτυα Visa και Mastercard.

Το Bitget Wallet, η κορυφαία εφαρμογή καθημερινών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρουσιάζει τη νέα Crypto χρεωστική κάρτα του, «Bitget Wallet Card», με μηδενικές χρεώσεις, σε περισσότερες από 50 αγορές. Η νέα Crypto Card προσφέρει τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη από κάθε άλλη self-custodial crypto-linked κάρτα στην αγορά, καλύπτοντας Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία-Ειρηνικό, ενώ οι χρήστες της έχουν πρόσβαση σε αγορές Visa και Mastercard, παγκοσμίως. Το Bitget Wallet στοχεύει να δημιουργήσει ένα ενιαίο, παγκόσμιο επίπεδο πληρωμών με stablecoins, επιτρέποντας διασυνοριακές αγορές, ταξιδιωτικές πληρωμές και καθημερινές μικρο-συναλλαγές, χωρίς τα κρυφά κόστη που συναντώνται συνήθως στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στη νέα μορφή της, η Bitget Wallet Card εισάγει ένα μοντέλο μηδενικών χρεώσεων για δαπάνες έως και 400 δολάρια τον μήνα, καλύπτοντας προσαυξήσεις FX, χρεώσεις ανανέωσης υπολοίπου (top-up) και spreads μετατροπής, οι οποίες συνήθως κυμαίνονται από 1.5% έως 7% σε ανταγωνιστικές κάρτες crypto. Ο μηχανισμός του Bitget Wallet εντοπίζει αυτόματα και επιστρέφει αυτές τις χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι ο τελικός διακανονισμός ευθυγραμμίζεται στενά με τις τιμές Google FX σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση ενός μακροχρόνιου προβλήματος για τους χρήστες crypto, καθώς ακόμη και με τη χρήση stablecoins, οι καθημερινές πληρωμές συχνά επιβαρύνονται με αδιαφανείς προσαυξήσεις από τους εκδότες καρτών ή τους τραπεζικούς μεσάζοντες. Εξαλείφοντας αυτά τα σημεία τριβής, το Bitget Wallet προσφέρει μία από τις χαμηλότερες all-in δομές κόστους παγκοσμίως, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη επιμέλεια των κεφαλαίων από τους χρήστες.

«Στόχος μας με την νέα Bitget Wallet Card είναι να κάνουμε τις πληρωμές με stablecoins πιο απλές και εύκολες», δήλωσε ο Jamie Elkaleh, CMO του Bitget Wallet. «Καταργώντας τις χρεώσεις και τις κρυφές προσαυξήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, φέρνουμε τα stablecoins πιο κοντά σε αυτό που περιμένουν οι χρήστες κατά τη διαχείριση του ψηφιακού χρήματός τους. Γρήγορο, προβλέψιμο και αποδεκτό παντού».

Το Bitget Wallet παρουσιάζει την κάρτα μηδενικής χρέωσης ως ένα στοιχείο μιας ευρύτερης σουίτας πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει κάρτες crypto, πληρωμές μέσω QR, τραπεζικές μεταφορές, αγορές εντός εφαρμογής και μεταφορές stablecoins μέσω wallet. Η σουίτα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους χρήστες πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, ανάλογα με τις τοπικές υποδομές και τις διαφορετικές ανάγκες χρήσης, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή βάση on-chain.

Η παγκόσμια χρήση stablecoins συνεχίζει να επιταχύνεται, τόσο στις λιανικές όσο και στις εμπορικές συναλλαγές. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο μηνιαίος όγκος διακανονισμών stablecoins ξεπέρασε τα 1.2 τρισεκατομμύρια US$ το τρίτο τρίμηνο του 2025, με πάνω από το 70% των συναλλαγών να πραγματοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές, όπου το κόστος συναλλάγματος και οι τραπεζικές τριβές παραμένουν υψηλές. Η έκθεση Bitget Wallet Onchain δείχνει, επίσης, ότι το 40% των χρηστών wallet, παγκοσμίως, χρησιμοποιεί πλέον crypto για πληρωμές, υπογραμμίζοντας μια στροφή προς τα stablecoins ως ένα πρακτικό μέσο για καθημερινές συναλλαγές. Καθώς τα stablecoins λειτουργούν όλο και περισσότερο ως μια μορφή παγκόσμιου ψηφιακού δολαρίου, αυξάνεται η ζήτηση για εργαλεία πληρωμών που παρέχουν πλήρη κυριότητα και έλεγχο των κεφαλαίων στους χρήστες, υποστηρίζουν τη διασυνοριακή χρήση και διασφαλίζουν προβλέψιμα και διαφανή κόστη.

Στα πλαίσια της παγκόσμιας κυκλοφορίας της Bitget Wallet Card, η εταιρεία παρουσιάζει και ένα νέο, πλήρως προσαρμόσιμο card program του Bitget Wallet, που επιτρέπει σε κοινότητες, δημιουργούς και brands να εκδίδουν εξατομικευμένα σχέδια καρτών για το κοινό τους. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν προσωποποιημένες εικονικές κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ συνεργάτες εντός του οικοσυστήματος μπορούν να λανσάρουν θεματικές κάρτες που αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα και τα μέλη τους. Μια co-branded κάρτα με τη LINE NEXT βρίσκεται, επίσης, υπό ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα branded εργαλεία πληρωμών εξελίσσονται ως βασικό σημείο εισόδου για τους καταναλωτές στο ταχέως αναπτυσσόμενο Web3 οικοσύστημα της Ασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο και το blog του Bitget Wallet.