Όταν το ποδόσφαιρο συναντά το trading: Μια σειρά τριών βίντεο που συνδυάζουν το διεθνούς φήμης ποδοσφαιρικό ταλέντο του Álvarez με τεχνολογία επόμενης γενιάς.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο «Universal Exchange» (UEX) στον κόσμο, παρουσιάζει τη νέα διεθνή καμπάνια της με πρωταγωνιστή τον αστέρα της LALIGA και παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης, Julián Alvarez. Στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας της με τη LALIGA, το κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Ισπανία, η Bitget δημιουργεί μια σειρά τριών βίντεο που συνδυάζουν το διεθνούς φήμης ποδοσφαιρικό ταλέντο του Álvarez με τεχνολογία επόμενης γενιάς, αναδεικνύοντας το Bitget Onchain, τον GetAgent και το όραμα του Universal Exchange.

Η νέα σειρά βίντεο της Bitget αναδεικνύει, μέσα από την οπτική του Álvarez, τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική του ποδοσφαίρου ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία “Trade Smarter” της εταιρείας. Το πρώτο βίντεο είναι αφιερωμένο στο Bitget Onchain, αναλύοντας πώς οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκατομμύρια tokens από πολλαπλά blockchains από έναν και μόνο λογαριασμό. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από τη δυναμική των AI-driven Onchain Signals που βοηθούν τους traders να εντοπίζουν αναδυόμενες ευκαιρίες με ταχύτητα, ακρίβεια και σαφήνεια.

«Η LALIGA βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και η συνεργασία μας με την Bitget αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και ο αθλητισμός συμβαδίζουν. Ελπίζουμε αυτή η νέα σειρά βίντεο να αποδειχθεί ενδιαφέρουσα και συναρπαστική για όλους τους οπαδούς της LALIGA», δήλωσε ο Javier Gurrea-Nozaleda, Director of Sponsorship και Licensing της LALIGA.

Ο Álvarez πρωταγωνιστεί και στα τρία βίντεο της καμπάνιας, φέρνοντας μια φρέσκια, ευχάριστη και αυθεντική αφήγηση που συνδέει την κορυφαία αθλητική απόδοση με την έξυπνη εκτέλεση συναλλαγών.

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να εκπροσωπώ τη LALIGA σε αυτή την καμπάνια», δήλωσε ο Alvarez. «Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το σωστό timing, την αντίληψη και την ικανότητα να διαβάζεις το παιχνίδι. Η Bitget φέρνει την ίδια φιλοσοφία και στο trading και τις συναλλαγές. Κάνοντας έξυπνες κινήσεις τη σωστή στιγμή, δίνεις στον εαυτό σου τις καλύτερες πιθανότητες για επιτυχία».

Ο CMO της Bitget, Ignacio Aguirre Franco, πρόσθεσε: «Ο Julián φέρνει τον ιδανικό συνδυασμό στρατηγικής και ταλέντου. Αυτά τα χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν ακριβώς ό,τι πρεσβεύει η Bitget: έναν πιο έξυπνο και ολοκληρωμένο τρόπο συναλλαγών. Είτε πρόκειται για το Onchain, τον GetAgent ή το UEX, στόχος μας είναι να παρέχουμε σε κάθε χρήστη τα εργαλεία για να σκέφτεται και να κινείται σαν πρωταθλητής».

Κάθε βίντεο θα συνοδεύεται από μια ξεχωριστή landing page, καθοδηγώντας τους χρήστες στις βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της Bitget. Το πρώτο βίντεο για το Onchain είναι δημοσιευμένο στα επίσημα κανάλια της Bitget, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν και τα βίντεο σχετικά με τον GetAgent και το UEX.

Η συνεργασία της Bitget με τη LALIGA, συνεχίζει να γεφυρώνει τον κόσμο του αθλητισμού και της τεχνολογίας, αξιοποιώντας το storytelling, κορυφαία ταλέντα και καινοτομία προϊόντων, για να ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο κοινό μαθαίνει και ευαισθητοποιείται γύρω από τον κόσμο του Web3.