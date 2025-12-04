Ο Στράτος Τζώρτζογλου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Για τον γάμο του, την απώλεια των γονιών του, την Αμερική και τη μάχη με την κατάθλιψη, μίλησε ο Στράτος Τζώρτογλου, αποκαλύπτοντας πως η επιστροφή του στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την απώλεια της μητέρας του, ήταν η αφορμή για να φθαρεί ο ψυχισμός του.

Ειδικότερα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις σκοτεινές πλευρές της ζωής του, τονίζοντας πως δεν παντρεύτηκε για να ανακάμψει ψυχολογικά, αλλά επειδή το αισθανόταν.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου στην εκπομπή, ο Στράτος Τζώρτογλου, μίλησε αρχικά για την περίοδο που κατοικούσε στην Αμερική, όπου στάθηκε άπραγος ύστερα από 34 χρόνια συνεχούς δουλειάς: «Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα ήταν την περίοδο της κατάθλιψης, που άλλαξε όλη μου η ζωή. Έφυγε το 2003 ο πατέρας μου, μετά η μάνα μου και μετά ο γιος μου στην Αμερική. Όταν πήγα στην Αμερική παρ' όλο που δεν είχε χρήματα και δεν με ήξερε κανείς έπαθα ένα σοκ, γιατί είχα συνηθίσει επί 34 χρόνια να παίζω συνεχώς θέατρο, ξαφνικά πήγα εκεί και ήμουν ένα τίποτα... », ανέφερε αρχικά και συνέχισε

«Δεν περίμενα ότι θα φύγω από την Αμερική, μου κόστισε πάρα πολύ σε συνδυασμό με τον θάνατο της μητέρας μου, ξαφνικά βρέθηκα σε μία θέση που δεν ήθελα να παίξω για κανέναν, δεν είχα λόγο».

Όσον αφορά τον γάμο του, τόνισε πως δεν παντρεύτηκε για πνευματική ανάταση αλλά επειδή το αισθανόταν πραγματικά: «Δεν πήγα να παντρευτώ για να αποφύγω τα προβλήματα. Στον γάμο, μπαίνεις για να δώσεις και παίρνεις μία φοβερή υπευθυνότητα, απέναντι στον εαυτό σου και τον άλλον. Πόσο μάλλον όταν έχεις και μία διαφορά 25 χρόνων… Αλλιώς θα μπορούσα να συζήσω με τη Σοφία, μια χαρά. Δεν παντρεύομαι για να παντρευτώ, ούτε για να ξεφύγω από τα προβλήματά μου…», κατέληξε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

