Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο σύζυγός της, Νικήτας Τσακίρογλου.

Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η ηθοποιός, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, τονίζοντας πως πρόκειται για αυτοάνοσο, το οποίο επηρεάζει τόσο τα άκρα – όσο και το πνεύμα.

Συγκεκριμένα, ο σύζυγος της ηθοποιού, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το χουμε», εξηγώντας πως έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, γεγονός που την έχει καταβάλει σωματικά και ψυχικά.

«Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί», σημείωσε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου για να συνεχίσει: «Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, και αυτό που της δώσανε, δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί».

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, επισήμανε πως το εν λόγω αυτοάνοσο, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα με αποτέλεσμα να είναι κλινήρης, με μεγάλο αντίκτυπο και στην ψυχολογία: «Και όχι μόνο. Και το πνεύμα και τη διάθεση, δημιουργεί και μία κατάθλιψη. Επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει. Τον κάνει ανίκανο».

Με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, ο Νικήτας Τσακίρογλου, δήλωσε κλείνοντας, πως η Χρυσούλα Διαβάτη, δεν έχει καμία απαίτηση, καθώς πλέον της λείπει η θέληση: «Η Χρυσούλα Διαβάτη δεν έχει καμία απαίτηση. Της λείπει η θέληση. Της λείπει η βούληση. Σωματικά δηλαδή, είναι ανύπαρκτη. Και πνευματικά, κάπως είναι τα πράγματα. Δεν είναι η Χρυσούλα η Διαβάτη. Γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς και δεν τους βλέπω και αυτούς αισιόδοξους».

