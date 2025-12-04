Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη με την Έλενα Χριστοπούλου.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε εκείνη και την Έλενα Χριστοπούλου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το μοντέλο και παρουσιάστρια του φετινού GNTM, προ ημερών, κατέθεσε αγωγή κατά της Έλενας Χριστοπούλου, ενώ πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Μέσα από το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται να απαντά φειδωλά ως προς το εν λόγω ζήτημα: «Είναι μια δικαστική διαμάχη που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που το συζητώ. Είναι μία δικαστική διαμάχη που συμβαίνει. Δεν είναι στο χέρι μου».

Να σημειωθεί πως οι δύο γυναίκες και πρώην συνεργάτιδες, βρίσκονται σε ρήξη τους τελευταίους μήνες, ενώ και οι δύο πλευρές, φαίνεται πως προτιμούν να διατηρούν χαμηλούς τόνους έναντι των εξελίξεων.